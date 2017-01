Em busca do gol 200, atacante Gilardino deixa Empoli e assina com o Pescara

Foto: Divulgação/Empoli

Nesta segunda-feira (9), o Pescara anunciou oficialmente a contratação do experiente atacante Alberto Gilardino, que sem apresentar um grande futebol nos Azzurri, rescindiu seu contrato com o Empoli fazendo apenas 14 jogos e não marcando nenhum gol. Aos 34 anos, o jogador está em busca de seu gol número 200 em Serie A.

Os delfini anunciaram o acordo com o atacante através de uma publicação na sua conta oficial do Twitter, ao postar fotos de Gilardino cumprimentando seus novos companheiros de equipe. O contrato do jogador é válido até o final da atual temporada.

Na última posição da Serie A, a expectativa da diretoria biancazzurra que recai sobre Gilardino é de marcar gols e ajudar o Pescara a sair da zona de rebaixamento. A equipe treinada por Massimo Oddo tem o segundo pior ataque da competição, 14 gols, a frente somente do Empoli, com 11. Além disso, a equipe do leste da Itália ganhou somente uma partida na Serie A.

No novo clube, Gilardino irá brigar por posição com Rey Manaj, Gianluca Caprari, artilheiro da equipe com três gols, Jean Bahebeck e Stefano Pettinari. Durante sua curta passagem pelo Empoli, o violinista, como Gilardino é conhecido, amargou o banco de reservas do ídolo e capitão empolese Massimo Maccarone.

Com 34 anos, Gilardino já balançou as redes 188 vezes na Serie A, tendo como grande objetivo neste final de carreira chegar nos 200 gols marcados na principal divisão do futebol italiano. O atacante já superou grandes jogadores como Gabriel Batistuta (184), Giampiero Boniperti (174), Luca Toni (157) e Filippo Inzaghi (156). Caso chegue aos 200 gols, Gilardino será no máximo o oitavo maior artilheiro da Serie A, faltando ultrapassar somente Alessandro Del Piero (188), Giuseppe Signori (188) e Kurt Hamrin (190). O Maior artilheiro da principal divisão italiana é Silvio Piola, com 274 gols.

Revelado pelo Piacenza e com passagens por Hellas Verona, Parma, Milan, Fiorentina, Genoa, Bologna, Palermo, Empoli e Guanghzou Evergrande, Gilardino conquistou uma Uefa Champions League e um Mundial de Clubes em 2007 pelo Milan, além de ter ajudado a Itália ter conquistado a Copa do Mundo de 2006. O atacante viveu seus melhores momentos da carreira no rossonero, na Fiorentina e no Parma.

Após ter o jogo contra a Fiorentina adiado por contra da forte neve, o Pescara voltará a campo neste próximo domingo (15), quando irá enfrentar o Napoli no estádio San Paolo, em Nápoles, válido pela 20ª rodada da Serie A 2016/17.