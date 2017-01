Com equipe alternativa, Juventus enfrenta Atalanta na Copa Itália

Vão começar as oitavas de finais da Copa Itália 2016/17. Nesta quarta-feira (11), a atual campeã Juventus encara a surpreendente Atalanta no Juventus Stadium a partir das 17h45. No duelo entre as equipes pela Serie A, realizado no mês passado, a Velha Senhora venceu a equipe de Bérgamo por 3 a 1 em Turim.

Há seis partidas sem perder na temporada, a Juventus tem tudo para manter sua hegemonia na Itália. Mesmo tendo uma partida a menos na Serie A, a Velha Senhora lidera a competição com quatro pontos de vantagem em relação a Roma. Por ter sido a campeã da última edição da Copa Itália, esta será a primeira partida da Juve na atual temporada.

Na campanha do título passado, a equipe bianconeri já defendia a taça da jornada 2014/15. Em cinco partidas, foram quatro vitórias e apenas uma derrota. O revés ocorreu diante da Internazionale, na ocasião, a classificação veio apenas na disputa por pênaltis.

Próximo a zona de classificação para as próximas competições europeias, a Atalanta vive um momento de recuperação na temporada. No ano passado, o clube bergamasco chegou a marca de 10 partidas de invencibilidade, sendo nove vitórias e um empate. Contudo, a marca foi quebrada justamente pela Velha Senhora. Após o revés para a líder da Serie A, a Atalanta tropeçou na rodada seguinte diante da Udinese perante os seus torcedores. Mas a equipe se recuperou em seguida e vem de um empate e duas vitórias.

Na Copa Itália, os comandados de Gasperini passaram por Cremonese e na fase anterior pelo Pescara. Inicialmente relacionado, Gagliardini viajou a Milão, onde realizou na manhã desta terça-feira (10) exames médicos na Inter. A transferência deve ser oficializada nesta quarta-feira.

Allegri confirma Pjaca entre os titulares

Buscando utilizar todo o seu forte elenco, Massimiliano Allegri deve colocar em campo uma equipe diferente da que vem sendo utilizada na Serie A. "Verei com atenção entre hoje e amanhã qual equipe vou colocar em campo. Não farei grandes mudanças, já que principalmente no setor ofensivo não teremos muitas opções. Chiellini está suspenso e vamos avaliar novamente Bonucci pra ver se ele poderá ao menos ficar no banco", declarou na última coletiva de imprensa.

"No meio de campo pretendo deixar alguém descansando. Dybala tem que jogar, porque ele não atuou muito na última partida, e ele precisa de ritmo. Pjaca vai atuar com certeza entre os titulares. A situação de Evra é a mesma de alguns dias atrás. Ele precisa decidir se fica ou vai embora. O recém chegado Rincón pode estrear, já que Sturaro estava esfriado hoje pela manhã. Suspenso na próxima rodada, Lichtsteiner também vai começar jogando", ressaltou.

Allegri também falou sobre a possibilidade conquistar o tricampeonato inédito na competição: "Não se trata de seguir obcecado por este registro, se trata de começar bem a Copa e temos que jogar bem para chegar até o final. Não será fácil nesta temporada, temos a forte Atalanta pela frente e certamente só irão aparecer equipes competentes pela frente. Amanhã já será um grande teste, a Atalanta vem impondo dificuldades a todas as equipes na Itália. No final de semana teremos outro duelo importante, temos que buscar poupar um pouco de energia na partida de amanhã, mas será complicado", concluiu.

Agente de Petagna confirma sondagem da Juventus

Adversários na tarde de amanhã, Atalanta e Juventus devem brigar também nesta janela de transferências. Em entrevista exclusiva para o jornal italiano Gazetta dello Sport, o agente do atacante Andrea Petagna confirmou que seu atleta estaria na mira da Juventus. "Sim, Petagna está sendo monitorado pela Juventus, porque ele é um jogador completo: forte fisicamente, bom tecnicamente e jovem. Está absolutamente pronto para uma equipe como o Juve porque é um dos poucos jogadores que, apesar de sua idade, consegue combinar grandes habilidades físicas e poder explosivo, uma capacidade técnica muito importante", declarou Giuseppe Riso.

Nesta temporada, Andrea Petagna disputou 15 partidas pela Atalanta e balançou as redes em três oportunidades.