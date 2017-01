Fiorentina bate Chievo com gol de pênalti no final e avança na Copa Itália

Nesta quarta-feira (11), no estádio Artemio Franchi, a Fiorentina contou com um gol de pênalti, aos 92 minutos para derrotar o Chievo, por 1 a 0, em partida válida pela oitavas de finais da Copa Itália. O resultado fez com que a Viola avançasse para as quartas de finais da competição.

Apesar do primeiro tempo bem pouco movimentado, o segundo tempo teve mais intensidade. Ambas equipes tiveram jogadores expulsos, Ivan Radovanovic foi para o chuveiro mais cedo nos primeiros 45 minutos, e pelo lado da Viola, Mauro Zárate levou vermelho direto ao dar um carrinho por trás. O gol do jogo saiu somente aos 92 minutos, quando em um pênalti duvidoso, Filippo Bernardeschi concluiu e deu a classificação para a Fiorentina.

O Chievo volta a campo neste próximo sábado (14), para enfrentar a Internazionale, em partida válida pela 21ª rodada da Serie A 2016/17. Já a Viola, enfrentará a Juventus no domingo (15).

Primeiro tempo com pouca emoção, muitas faltas e erros de passe; Chievo fica com um a menos

Os primeiros 20 minutos de jogo foram muito estudados e pouco aconteceu entre Fiorentina e Chievo. Apesar dos poucos lances perigosos, foi a equipe da casa que dominou o jogo. Ambas equipes tiveram oportunidades de gols somente uma vez, a Viola com Mauro Zárate, chutando a bola que passou muito perto do gol de Sorrentino, de fora da área, e o Chievo com Antonio Floro Flores, que também arriscando de fora da área levou perigo ao goleiro Tatarusanu.

As duas equipes erraram muito passes e fizeram um jogo trancado no meio-campo, um primeiro tempo muito abaixo da capacidade dos dois clubes. Outro fator marcante nos primeiros 45 minutos foram as faltas. Principalmente o Chievo, cometeu diversas faltas e viu dois de seus jogadores levarem cartão amarelo, Ivan Radovanovic e Lucas Castro.

Filippo Bernardeschi era o principal jogador da Fiorentina no momento, articulando jogadas, cobrando todas as faltas e sempre tentando buscar as melhores condições para servir seus companheiros de equipe. Já o Chievo, apesar das raras investidas no ataque, tinha o zagueiro Nicolas Spolli como grande nome, sendo preciso nas intervenções no campo de defesa e até ajudando a equipe veronesa no meio de campo. No finalzinho do primeiro tempo, aos 43, Federico Chiesa até tentou abrir o placar, após fazer boa jogada individual pela direita, mas o chute saiu fraco e Stefano Sorrentino fez a defesa tranquilamente.

Nos acréscimos, o jogo ganhou um pouco mais de movimento, quando o Chievo tomou contra-ataque e Radovanovic fez falta por trás em Nenad Tomovic, o sérvio viu seu segundo amarelo e foi expulso. Bernardeschi foi para a cobrança de falta e mesmo sem ângulo acertou o travessão de Sorrentino, sendo a chance mais clara de gol no primeiro tempo.

Segundo tempo Fiorentina tem um jgoador expulso e vence graças a um pênalti no final

O segundo tempo foi mais complicado ainda para o Chievo com um a menos, e certamente a equipe de Rolando Maran sentiu. No começo de jogo, Sorrentino teve que trabalhar pela primeira vez após um chute perigoso de fora da área de Matias Vecino. Aos 48 minutos, Bernardeschi chutou de longe e o goleiro do Chievo de mão trocada fez excelente defesa. A pressão continuou, e no minuto seguinte, em uma jogada na direita, a bola no cruzamento de Bernardeschi bateu no zagueiro gialloblu, enganou o goleiro veronese e quase aconteceu um gol contra, a redonda bateu na trave correu pela linha e não entrou, e Chiesa na sobra chutou longe do gol.

Nos minutos 50 até 70 o jogo voltou a ter pouca emoção, a Fiorentina não conseguia fazer bom proveito em ter um jogador a mais. O técnico Paulo Sousa até reclamou que sua equipe estava muito lenta, exigindo mais velocidade e explosão para surpreender o Chievo. Mas o português não contava que a Fiorentina teria um jogador expulso. Aos 71 minutos, em um contra-ataque iniciado pela equipe visitante, Mauro Zárate deu um carrinho por trás em Jonathan De Guzman, levando o cartão vermelho diretamente e igualando o número de atletas em campo, 10 contra 10.

Os visitantes ganharam um gás a mais após a expulsão da Viola. Aos 75 minutos, o Chievo teve sua melhor chance até então no jogo. Massimo Gobbi levantou a bola na área para Mariano Izco mandar de cabeça, livre, totalmente sem marcação, o meia cabeceou para o chão, mas o goleiro Tatarusanu foi muito bem e evitou o gol.

As entradas de Josip Ilicic e Sebastian Cristóforo não deram o resultado que Paulo Sousa queria, vendo sua equipe não conseguir penetrar no campo de defesa do Chievo, e seu atacante Nikola Kalinic sozinho na frente atrás dos marcadores sem grande utilidade. Por outro lado, Rolando Maran via o Chievo bem no jogo, a entrada de Riccardo Meggiorini deu mais gás para seu time e deu trabalho para a Fiorentina, mas não conseguindo marcar o gol. Se a Viola não chegava ao gol com as bolas nos pés, as bolas paradas viraram uma ótima opção, no finalzinho, uma falta cobrada por Bernardeschi obrigou Sorrentino a trabalhar.

Porém, aos 92, Cesar faz pênalti duvidoso em Kalinic e uma luz no fim do túnel se acende a Viola. Benarderschi cobra de perna esquerda, Sorrentino acerta o canto mas não consegue realizar a defesa, 1 a 0 Fiorentina.