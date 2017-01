Internazionale acerta contratação de Gagliardini, promessa da Atalanta

Google Plus

Foto: Divulgação/Internazionale

A Internazionale anunciou, nesta quarta-feira (11), a contratação por empréstimo do meio-campista Roberto Gagliardini, de 22 anos, junto à Atalanta. Segundo a imprensa italiana, a Beneamata pagou 2 milhões de euros pelo empréstimo do jogador até o fim da temporada.

O acordo firmado entre os dois clubes prevê obrigação de compra da Inter. Ainda de acordo com os veículos locais, os nerazzurri pagarão 20 milhões de euros pelos direitos de Gagliardini ao término do vínculo, assinado nesta quarta-feira.

"Estou contente por chegar à Inter, pois é um sonho que realizo", comemorou o meio-campista ao site oficial da agremiação. "Não vejo a hora de trabalhar com o treinador [Stefano] Pioli, conhecer os companheiros e, obviamente, vestir essa camisa no San Siro, diante de todos os torcedores", acrescentou.

Gagliardini será comandando por Pioli (Foto: Divulgação/Internazionale)

Hoje com 22 anos, Gagliardini é considerado um das principais promessas do futebol italiano para o futuro. Natural de Bérgamo, ele fez sua estreia pelo time profissional da Atalanta na temporada 2013/14. Depois, foi cedido por empréstimo a Cesena, Spezia e Vicenza, equipes que disputam a Serie B italiana.

Retornou à Atalanta em maio de 2016 para ser encaixado no time da atual temporada, comandado por Gian Piero Gasperini. Gagliardini deixa a Atalanta depois de 14 jogos, duas convocações à Seleção Italiana Sub-21 e duas convocações à seleção principal da Itália.

Gagliardini é primeira contratação da Inter nesta janela de transferências. O atleta chega para suprir a saída do brasileiro Felipe Melo, que acertou recentemente com o Palmeiras. Gagliardini brigará por posição com Geoffrey Kondogbia, Gary Medel, João Mário, Éver Banega e Marcelo Brozovic.