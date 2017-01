Montella destaca reação e dá méritos ao elenco por classificação

Final da última edição da Copa Itália será reeditada nas quartas de final (Marco Luzzani/Getty Images)

O Milan venceu o Torino na noite desta quinta-feira (12), pelas oitavas de final da Copa Itália. Com o resultado, o Diavolo avança às quartas e enfrentará a Juventus, que venceu o Atalanta nessa quarta-feira (11). O jogo, marcado pela reação dos rossoneri, foi elogiado pelo treinador Vincenzo Montella.

O comandante italiano criticou o primeiro tempo de sua equipe e salientou que o gol marcado na primeira metade do segundo tempo mudou a partida. "Marcar o gol nos empurrou e eu vi uma boa reação", disse. Segundo ele, a equipe se portou melhor na etapa final e a vitória foi merecida.

Montella também destacou a força do adversário de Turim, hoje comandada pelo ex-treinador milanista Sinisa Mihajlovic, afirmando se tratar de um adversário difícil. O Milan saiu atrás no placar quando, aos 27 minutos do primeiro tempo, Andrea Belotti, que vive ótima fase, marcou o primeiro. Aos 61 minutos, Juraj Kucka empatou e, três minutos depois, Giacomo Bovanentura virou para o mandante.

O herói da vitória reconheceu a fraqueza rossonera nos 45 minutos iniciais, mas ressaltou a mudança de perfil após o intervalo: "Estávamos um pouco lentos na primeira parte e não movemos a bola com rapidez suficiente. Nós subimos um pouco na segunda metade, e nossa qualidade surgiu".

'Jack', como é carinhosamente chamado pela torcida, falou sobre onde prefere atuar no esquema tático de Vincenzo. Ele costuma estar na linha de três no meio de campo, mas às vezes é utilizado mais à frente, ao lado de Suso e Carlos Bacca ou Gianluca Lapadula: "Gosto de estar no meio-campo e conseguir mais alguns gols quando estiver no campo, mas, para ser honesto, quando o time está organizado, não tenho preferência".

Milan e Juventus se enfrentam em 25 de janeiro pela próxima fase do torneio, repetindo a final da última edição, tal como da Supercopa da Itália, vencida pela equipe de Milão.