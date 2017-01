Internazionale vence concorrência da Juventus e contrata meia Gagliardini, revelação da Atalanta

Google Plus

Foto: Divulgação/Internazionale

A Internazionale apresentou seu primeiro reforço nesta janela de transferências. O meio-campista de 22 anos, reveleção da Atalanta, Roberto Gagliardini, chega por empréstimo de duas temporadas, tendo os Nerazzurri a obrigação de compra no final do vínculo. A equipe de Milão precisou pagar 2 milhões de euros (R$ 6,7 milhões) para ter o jogador neste momento, e 20 milhões de euros (R$ 67,3 milhões) futuramente para Gagliardini ficar em definitivo. A jovem promessa bergamasca foi um pedido pessoal do técnico Stefano Pioli.

Na sua apresentação, nesta última quinta-feira (12), Gagliardini cedeu entrevista a diversos jornais, deixando claro que está muito feliz em assinar com os Nerazzurri e que irá buscar títulos pela Internazionale, sendo o sonho dele a Uefa Champions League.

"Esse é um sonho que se torna realidade, é uma grande oportunidade", disse o jogador, contente por estar em Milão. Em seguida, Gagliardini agradeceu a Atalanta e falou o porque de ter escolhido a Inter, já que a Juventus também queria o meia: "Após todos esses meses na Atalanta, é o que foi importante para mim estar aqui na Inter neste momento. Eu escolhi eles por que tem uma incrível história, e eles foram a equipe que mais me queria", admitiu.

Gagliardini ainda comentou sobre seu primeiro dia de treino: "Há tantos campeões aqui, eu apenas tive uma sessão de treinamento, mas dá pra ver a grande qualidade dos jogadores. Eles podem fazer história neste esporte", disse, e prosseguiu: "Gols nesta temporada? Eu vou dar o meu melhor para Inter, chegar entre os três melhor é o objetivo principal. Nós estamos em boa forma e precisamos manter a consistência", disse o atleta, e por último, apontou o seu grande sonho nos Nerazzurri: "Conquistar a Uefa Champions League"

Para encerrar, Gagliardini falou sobre os jogadores que inspiraram ele: "Quando eu era pequeno gostava muito do Zidane, mas eu não tenho as mesmas características dele e nem o vi jogar ao vivo. Na minha posição, hoje em dia, Pogba é o melhor. Já um jogador modelo para me inspirar, Zanetti, ele honrou a camisa da Inter e jogou em alto nível por 20 anos", concluiu.

Aos 22 anos, Gagliardini foi revelado pela Atalanta, tendo anteriormente sido emprestado para Cesena, Spezia e Vicenza, antes de se firmar na Dea. Pela seleção italiana, tem passagens pelas categorias sub-19 e sub-20.