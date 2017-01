Em boa fase na Atalanta, Fiorentina confirma chegada por empréstimo do goleiro Sportiello

Foto: Getty Images

Nesta sexta-feira (13), a Fiorentina entrou em acordo com a Atalanta e anunciou oficialmente a chegada do goleiro Marco Sportiello, de 24 anos. O contrato do jovem jogador será válido até o fim desta temporada, tendo a Viola a opção de compra ao final do vínculo. A equipe de Florença precisou superar alguns concorrentes para ter o atleta, principalmente o Napoli.

Na Atalanta, o goleiro se destacou nas temporadas 2014/15 e 2015/16, após substituir muito bem o xodó da torcida bergamasca, Andrea Consigli. No site oficial da Fiorentina, o clube escreveu um comunicado dando as boas vindas ao novo goleiro.

"A ACF Fiorentina anuncia a assinatura temporária com opção de compra do jogador Marco Sportiello, da Atalanta. Sportiello nasceu em Desio em 10 de maio de 1992 e usou a camisa Orobici nas últimas quatro temporadas, fazendo 84 jogos na Serie A", dizia a declaração.

A Dea faz uma campanha acima da média na Serie A, estando no sexto lugar da competição. Em contrapartida, os outros clubes estão de olho nesta boa fase da Atalanta, e já começaram a ir atrás de seus atletas. Na última terça-feira (10), a Internazionale levou Roberto Gagliardini, e três dias depois, a Fiorentina contratou Sportiello. Outros jogadores da equipe bergamasca também estão na mira de equipes maiores.

O técnico Gian Piero Gasperini terá que decidir o novo titular da Atalanta. Na briga estão três goleiros, o experiente Davide Bassi, de 31 anos, o albanês Erit Berisha, que jogou os últimos dois jogos da Dea e favorito para a posição, e por fim, correndo por fora, está Stefano Mazzini, de 18 anos, cria da Atalanta.

Sportiello foi revelado pela própria Atalanta, mas antes de ganhar espaço na Dea, foi emprestado ao Seregno, Poggibonsi e Carpi. No novo clube, Sportiello terá que disputar a titularidade com o romeno Ciprian Tatarusanu.