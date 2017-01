Napoli demora a resolver, mas deslança no segundo tempo e vence Pescara

Neste domingo (15), o Napoli venceu, entre momentos de dificuldade e facilidade, o Pescara pelo placar de 3 a 1, com destaque para os gols de Tonelli, Hamsík e Mertens. Caprari, em cobrança de pênalti, diminuiu para os visitantes. A partida ocorreu no San Paolo, em Nápoles, valendo pela 20ª rodada da Serie A.

Com o resultado, o Napoli segue na 3ª posição, com 41 pontos, enquanto o Pescara continua na lanterna, com 9 pontos. Na próxima rodada, o Pescara recebe o Sassuolo em casa, ao passo que o Napoli terá clássico diante do Milan, fora de casa.

Pescara segura ímpeto do Napoli na primeira etapa

O Napoli começou no ataque: aos três minutos, Insigne tentou uma vez de fora da área, foi bloqueado, na segunda foi desviado e a bola passou muito perto. Aos oito, Hamsik recebeu, dominou, e bateu quase caindo, Bizzarri espalmou pra escanteio. Nova chance aos 14, em cruzamento rasteiro de Insigne, Callejón chegou de carrinho, mas mandou para fora.

Os napolitanos não conseguiram criar tanto contra a marcação alta do time treinado por Massimo Oddo. E o Pescara teve a sua melhor chance na primeira etapa aos 43, em cobrança de falta de Caprari que foi por cima do gol de Reina. O placar da primeira etapa terminou sem gols.

Napoli resolve nos primeiros minutos da segunda etapa

Na segunda etapa, o Napoli voltou com o mesmo domínio, mas dessa vez, concluiu a gol, e com sucesso: Logo com um minuto da segunda etapa, em cobrança de falta, Jorginho cruzou na área, Tonelli, na segunda trave, testou para baixo e abre o placar para o Napoli, para festa no San Paolo.

E com três minutos depois, aos 4, os partenopei ampliaram a vantagem: Um passe milimétrico de Zielinski para Hamsík, o capitão eslovaco finalizou de primeira, no canto e ampliou para o Napoli no marcador.

A partir daí, o Napoli relaxaria mais na partida, passaria a tocar mais a bola e administrar o resultado. O que não impediu de levar sustos: aos 22, Strinic recuou errado, Gilardino aproveitou a bola quase na pequena área e quase diminuiu, mas chutou pra fora. Resposta rápida dos azzurri, aos 24, em finalização de longa distância de Insigne, Bizzarri fez grande defesa mandando para escanteio.

Os partenopei estavam próximos do terceiro gol. Aos 29, Callejón recebeu dentro da área, fintou o zagueiro e ficou na cara do gol, mas chutou com a perna ruim e mandou pra fora. Aos 31 minutos, em sobra de escanteio, Jorginho finalizou, Bizzarri espalmou e a bola bateu no travessão, no rebote, Mertens cabeceou por cima do gol.

Um minuto depois, Insigne fez grande jogada pela esquerda e finalizou de bico, e o goleiro defendeu novamente. E o terceiro gol veio só aos 41 minutos: Mertens roubou a bola, tabelou com Allan, o brasileiro cruzou e o belga se antecipou à defesa e mandou para o gol.

O Pescara ainda diminuiria aos 47 minutos: Hysaj tocou Benali dentro da área, e o árbitro Claudio Gavillucci, estreante na Serie A, marcou pênalti: na cobrança, Caprari bateu bem, e diminuiu o marcador, mas tarde para uma reação dos golfinhos, e tarde para impedir a festa napolitana ao apito final.