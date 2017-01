'Novo Robben', jovem Orsolini frusta rivais e confirma ida à Juventus

Orsolini faz parte da seleção sub-20 da Itália (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Apontado como o ‘novo Robben’, o jovem Riccardo Orsolini, ponta-direita do Ascoli (time da segunda divisão do futebol italiano), descartou propostas de Napoli e Milan para fechar com a Juventus. Mesmo sem o pronunciamento oficial por parte do clube de Turim, o próprio prodígio, de 19 anos, confirmou a agremiação bianconera como seu próximo destino.

O acordo ainda não foi sacramentado, porque o jogador ainda não realizou exames médicos e assinou contrato. Essas duas etapas devem acontecer ainda nesta semana. Segundo a imprensa italiana, a Juventus pagará € 10 milhões ao Ascoli para contratar o habilidoso jogador.

“O negócio está feito? Digamos que sim”, afirmou Orsolini ao canal televisivo Mediaset Premium. “Terminarei a temporada com o Ascoli para, então, começar essa nova aventura. Tentarei provar o meu valor. Eu escolhi a Juventus porque é um clube com um projeto ambicioso. Eles se concentram em jovens jogadores; não há melhor lugar para eu poder crescer”, declarou.

Orsolini celebra gol marcado contra a seleção sub-20 da Polônia (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Embora haja a comparação com o consagrado Arjen Robben, do Bayern de Munique, por ter muita qualidade em sua perna canhota, Orsolini prefere evitar o cotejo com o jogador holandês. “A comparação é realmente demais. Tentarei fazer o meu melhor, mas não posso me comparar com Robben”, minimizou o atleta, que ainda destacou suas principais características dentro de campo.

“Eu comecei como um atacante de extremidade e prefiro jogar caindo pela direita, para que eu possa cortar e finalizar, ou criar chances para os meus companheiros de equipe. Eu também joguei como lateral-direito. O treinador me colocou lá para me ensinar a defender melhor”, contou.

Em tese, Orsolini será o terceiro reforço da Juventus. O primeiro, Tomás Rincón, já até estreou com a camisa bianconera. O segundo é o zagueiro Mattia Caldara, que, apesar de Giuseppe Marotta (diretor geral da Juve) ter praticamente confirmado a contratação, está muito próximo de reforçar a Vecchia Signora.

Confira lance de pura habilidade de Orsolini durante uma partida recente na Serie B italiana: