Fiorentina bate Juventus e deixa Serie A em aberto para sequência da temporada

Neste domingo (15), no estádio Artemio Franchi, em Florença, a Fiorentina realizou uma ótima partida, controlou a Juventus e derrotou a líder da Serie A por 2 a 1. Os gols da Viola saíram dos pés de Nikola Kalinic, aos 37 minutos, e de Milan Badelj, aos 54'. Gonzalo Higuaín até descontou para a Vecchia Signora, mas não foi o suficiente para impedir a derrota.

Com a vitória, a Viola pulou uma posição e chegou ao oitavo lugar com 30 pontos. Já a Juventus conseguiu se manter na liderança da Serie A, mesmo estacionando nos 45 pontos. Agora a Vecchia Signora tem apenas um ponto de vantagem em relação a vice-líder Roma.

Na próxima rodada, a Fiorentina irá para Verona enfrentar o Chievo, neste sábado (21). No domingo (22), a Juventus enfrentará a Lazio em Turim para se recuperar da derrota ante a Viola.

Fiorentina joga melhor que Juventus e é coroada com gol de Kalinic

Nos primeiros 20 minutos do jogo em Florença, a Juve foi totalmente dominada pela equipe da casa. A Fiorentina apresentou um grande futebol e quase saiu na frente do placar pelo menos três vezes. Aos sete minutos, Matias Vecino recebeu no meio, ninguém da equipe bianconera foi marcar, o uruguaio aproveitou e arriscou de fora da área, obrigando o goleiro Gianluigi Buffon a fazer grande defesa.

Dois minutos depois, a Viola novamente chegou muito perto de abrir o placar. Nikola Kalinic, até então fazendo uma ótima partida, aproveitou a falha de marcação da Juventus para iniciar a jogada pela esquerda e serviu Federico Chiesa, que cruzou de primeira na área, novamente Vecino apareceu, driblou a marcação alvinegra e chutou forte, a bola explodiu na trave.

No minuto seguinte, aos 10 minutos, Chiesa fez Buffon trabalhar novamente após receber um passe de calcanhar de Kalinic, perto da linha fundo, deixando o meia-campista livre para arriscar. Acuada, a Juventus chutou pela primeira vez ao gol somente aos 21' com Alex Sandro, que deu um chapéu no marcador da Viola e mandou de longe, mas Tatarusanu defendeu tranquilamente.

Após o jogo ter equilibrado e dado uma esfriada, aos 37 minutos a Fiorentina foi premiada pelo melhor primeiro tempo realizado. Bernardeschi iniciou um ótimo contra-ataque para a Viola após ganhar a disputa de bola, os jogadores da Juventus pararam reclamando de falta e o meio-campista deu um passe preciso em profundidade para Kalinic. O croata dominou e chutou no canto de Buffon, sem chances para o veterano goleiro.

Fiorentina faz o segundo e segura Juventus

O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com a Fiorentina agressiva no ataque. Aos 50 minutos, o colombiano Sánchez aproveitou a falha do jogador bianconero e roubou a bola no meio-campo, rapidamente servindo Kalinic, que saiu na cara do gol, Buffon fez uma boa saída e importante defesa.

Porém, quatro minutos depois, a Juventus não resistiu a pressão da Viola. Após lateral cobrado pelo lado esquerdo, Badelj fez um lançamento para área, a bola passou por todo mundo e no meio da área, Chiesa quase deu um toquinho na bola, mas o jogador enganou Buffon, entrando no cantinho do goleiro.

A Juventus tomou o segundo gol e pareceu ter acordado. Aos 58 minutos, no primeiro grande ataque da Juventus na partida, Higuaín aproveitou que a bola bateu e rebateu dentro da área da Viola, por sorte, a bola sobrou no pé do argentino, que chutou na saída de Tatarusanu e diminuiu para sua equipe.

A partida mudou completamente após o primeiro gol juventino, pois a equipe de Turim cresceu na partida e Massimiliano Allegri colocou seus jogadores para pressionar a Fiorentina. Aos 80 minutos, quase o empate chegou após Dybala bater falta dentro da área e achar a cabeça de Higuaín, obrigando Tatarusanu fazer ótima defesa com os pés.

Aproximando do final, aos 89, a Viola perdeu a bola no meio de campo e a Vecchia Signora iniciou um contra-ataque, Mandzukic recebeu passe de Higuaín, o croata fez o pivô e rolou para Dybala livre na esquerda, mas o argentino bateu para fora. Em seguida, a Fiorentina apenas segurou o jogo para sair com o resultado positivo do Artemio Franchi.