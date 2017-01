Spalletti elogia avanço de mentalidade da Roma e vê elenco forte sendo formado

Google Plus

Spalletti vem atingindo bons resultados com a Roma (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Nos últimos anos, a Roma sempre aparece como uma das candidatas a brigar pelo título da Serie A, acompanhando a Juventus, atual tetracampeã da competição. No entanto, dois assuntos recorrentes em entrevistas pós-jogo eram a mentalidade com a qual a equipe entrava em campo e os problemas psicológicos que pareciam pairar sobre o elenco, principalmente durante sequências de resultados ruins.

O psicológico do grupo giallorosso vem sendo muito abordado por Luciano Spalletti, mas o treinador romanista vem fazendo diversos elogios à evolução de seus comandados. Após a vitória neste domingo (15) sobre a Udinese, por 1 a 0, fora de casa, pela 20ª rodada da Serie A, o técnico voltou a falar sobre essa questão e afirmou sentir que o elenco está se fortalecendo e tem tudo para subir um nível, tornando-se uma equipe realmente sólida.

"Para nos tornarmos uma equipe sólida de verdade, como todos puderam ver durante a primeira metade da temporada, você precisa desse tipo de atitude, foco e consistência durante toda uma partida. Acho que estamos conseguindo achar esse equilíbrio. Demos grandes passos, em termos de mentalidade", afirmou Spalletti, em entrevista à Sky Sports Italia.

No entanto, o italiano declarou que a equipe poderia ter jogado melhor contra os bianconeri de Údine. Apesar da vitória, o treinador comentou sobre as chances perdidas e deu a entender que espera que tal situação não se repita na sequência da temporada.

"Se você acaba não convertendo suas oportunidades, naturalmente os adversários vão conseguir lutar e você vai ter medo de que as chances foram desperdiçadas. Com todos os atacantes que a Udinese tinha em campo, nós poderíamos ter evitado perder tanto a bola e dar tantos espaços a eles, sinceramente", ressaltou.

O gol do meio-campista Radja Nainggolan garantiu a vitória ao time da capital italiana, mesmo com um pênalti perdido pelo artilheiro Edin Dzeko. Segundo Spalletti, o motivo para a vitória é simples: "Estávamos determinados e encaramos a partida com o olhar certo para conseguir trazer os três pontos para casa".