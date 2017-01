Allegri desabafa após derrota para Fiorentina: "Ninguém pensou que ganharíamos em janeiro"

(Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

Quebrando uma sequência de sete partidas de invencibilidade da Juventus na temporada, a Fiorentina venceu a atual pentacampeã italiana sem muitas dificuldades no fim da tarde deste domingo (15) no Artemio Franchi, em confronto válido pela 20ª rodada da Serie A. Kalinic e Chiesa deixaram a equipe da casa em boa vantagem; Gonzalo Higuaín diminuiu mas a reação bianconeri parou por aí.

Ressaltando a partida ruim de sua equipe neste domingo, Massimiliano Allegri também comentou que nenhum partida é plenamente fácil na Serie A: "Tivemos muitas faltas e cartões, nossa equipe jogou pouco futebol. É um revés muito complicado, mas nós ainda temos chances de ficar com quatro pontos de vantagem na liderança. Vale lembrar que ninguém pensou que ganharíamos este título em janeiro. As equipes deixam a vida em campo quando encaram a gente, como aconteceu hoje com a Fiorentina e com o Genoa. Vão ser duras batalhas e temos que encarar isso para somar a maior quantidade de pontos até 28 de maio. Não será fácil", declarou à Mediaset Premium.

"Nós praticamente não atuamos na primeira etapa. Melhoramos no segundo tempo apenas. Erros muito e deixamos eles passarem em muitas ocasiões, dando confiança para que eles não parassem por um minuto sequer de nos atacar. Roma e Napoli estão atrás de nós, será uma luta intensa, devemos aprender com esta derrota", ressaltou.

Allegri também comentou sobre a permanência de Pjanic no banco de reservas: "No treinamento de ontem ele teve um pequeno problema muscular. Não quis colocá-lo em risco", concluiu.

Com uma partida a menos ainda a ser disputada, a Juventus viu a Roma se aproximar na briga pela primeira colocação, agora, apenas um ponto separa as equipes. Na próxima rodada, a Velha Senhora recebe a quarta colocada Lazio no Juventus Stadium no domingo que vem (22). Em Turim, a equipe bianconeri ainda não sabe o que é perder nesta temporada.