Paulo Sousa exalta empenho da Fiorentina contra Juventus: "Assim será difícil nos vencer"

(Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

A Fiorentina não tomou conhecimento da atual pentacampeã Juventus na tarde deste domingo (15) no Artemio Franchi. Em confronto válido pela 20ª rodada da Serie A, os donos da casa venceram os líderes da competição por 2 a 1 com gols de Kalinic e Chiesa. Gonzalo Higuaín descontou para a equipe de Turim, mas de nada adiantou.

Após o triunfo, o treinador Paulo Sousa não poupou elogios aos seus comandados, ressaltando a vontade e maneira como a Viola encarou a Juve: "Cada jogo tem que ser assim para a Fiorentina. Se jogarmos com este desejo, com esta fome, determinação e intensidade, será muito difícil de alguém nos vencer. Nossa equipe não teve medo dentro de campo. Temos uma estrutura clara com nossas ideias bem sólidas, soubemos encarar a pressão e tivemos a posse de bola. Também fomos superiores no número de finalizações, nas chances criadas e em contra-ataques. Em qualquer caso interpretamos muito bem a partida, soubemos atacar e defender. O resultado foi muito merecido", declarou à Mediaset Premium.

"Determinação, fé, coragem e ambição são elementos que tenho tentado incluir nesta equipe e a cada jogador desde que cheguei aqui. Naturalmente, quando temos esses elementos, a qualidade do nosso futebol evolui. Foi maravilhoso vencer um time desta qualidade e que vem mostrando sua superioridade há pelo menos cinco anos. Esta vitória aumenta nossa autoconfiança, sabemos que podemos conquistar objetivos altos nesta temporada. Minha missão é vencer. Gosto de vencer, ainda mais de equipes que estão acima de nós. Cada vitória irá nos levar para um sucesso maior", ressaltou.

Campeão da Uefa Champions League pela Juventus, Paulo Sousa também falou da possibilidade de treinar um dia a Velha Senhora: "Eu tento trabalhar todos os dias para fazer o meu melhor e espero que Deus mê dê a oportunidade de fazer sempre isto, que é o que eu mais amo. Espero alcançar todos os meus objetivos como técnico", finalizou.