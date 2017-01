Pressionado no comando do Sassuolo, técnico Di Francesco lamenta temporada difícil

Foto: Getty Images/ Carlo Hermann

Após a rápida ascensão do Sassuolo no futebol italiano, havia muitas expectativas que na temporada atual novemente os Neroverdi iriam surpreender. Porém, na 16ª posição, não conseguiram até agora desempenhar um bom futebol na Serie A. Tanto que nesta segunda-feira (16), o técnico Eusebio Di Francesco deu uma entrevista a rádio Anch'io Sport, falando sobre seu futuro no comando do Sassuolo e também da fraca temporada.

O time da região da Emilia-Romagna terminou a temporada 2015/16 na sexta colocação, conseguindo uma vaga inédita na Uefa Europa League. Viu Nicola Sansone, Domenico Berardi e Gregoire Defrel serem providenciais na bela campanha. Porém, os neroverdi sofreram com as lesões de seus principais jogadores no começo da temporada atual, dificultando a vida de Eusebio Di Francesco para montar uma equipe competitiva para a Uefa Europa League e o campeonato italiano.

Di Francesco começou a entrevista apontando alguns dos motivos que levaram o Sasòl a não fazer uma boa Serie A: "Uma posição ruim? Sim, definitivamente, mas temos que analisar o que aconteceu. Nós não estamos acostumados com competições internacionais, e então tivemos sete ou oito jogadores importantes machucados. Não podemos dar ao luxo de ter jogadores como Berardi fora por quatro meses, por exemplo", avaliou o comadante.

O treinador também comentou que precisa de paciência e tempo para se recuperar: "Tem sido um ano particular, este é um clube que precisa crescer e também superar esses erros. Estou recuperando jogadores depois de longas lesões e isso está fazendo a diferença. É preciso paciência e tempo, mas não tem sido apenas uma difícil temporada para mim em particular", disse. Em seguida, Di Francesco também falou sobre seu futuro: "Se eu vou ficar? Há avaliações a serem feitas e eu estou feliz aqui. Eu não sei qual será meu futuro, agora só temos que pensar no Sassuolo e recuperar os pontos que deixamos cair", comentou.

A grande referência da ascensão dos neroverdi foi Domenico Berardi, e Di Francesco falou sobre o atacante: "Eu o vi crescer e eu sei seu valor. Houve rumores sobre seu profissionalismo com essa lesão, mas eles são absurdos. Ele é um grande rapaz, e um profissional do mais alto nível, posso garantir que Berardi estava pronto para dar um passo acima há dois anos, ele ficou e ele provavelmente só fez isso porque está ligado a mim e ao Sassuolo" comentou. Para encerrar, o técnico deixou uma mensagem para os torcedores: "É importante que você não confunda Sassuolo com um clube italiano de topo, fizemos coisas extraordinárias, mas hoje não é a mesma coisa", finalizou.

Após a vitória por 4 a 1 sobre o Palermo na última rodada do campeonato italiano, o Sassuolo volta a campo nesta próxima quarta-feira (18) pela Coppa Italia, quando irá enfrentar em casa o Cesena, clube da Serie B do calcio. Na Serie A, os neroverdi estão na 16ª colocação com 21 pontos, 11 de distância do primeiro posicionado na zona de rebaixamento, o próprio Palermo.