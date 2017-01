Visando aumentar disputa por vaga na UCL, Milan visita Torino pela Serie A

Nesta segunda-feira (16), o Milan enfrenta o Torino, fora de casa, em partida válida pela 20ª rodada da Serie A, às 17h30. O Diavolo, atual 6º colocado com 36 pontos, busca acirrar a disputa por uma vaga na Uefa Champions League, enquanto o Il Toro, 9º colocado com 29, almeja deixar o meio da tabela.

O técnico Sinisa Mihajlovic afirmou que o Torino está preparado para o duelo. "Nós não estamos mortos e vamos mostrar isso", disse em coletiva de imprensa. "Espero que os rapazes compreendam o que precisam fazer", completou.

Na última quinta-feira (12), os clubes se enfrentaram pela Copa Itália, quando o Milan venceu por 2 a 1 e se classificou às quartas de final da competição, eliminando a equipe de Turim.

Sinisa, que treinou os rossoneri na maior parte da última temporada, ressaltou que conhece a equipe, o que pode ajuda seus comandados: "Conhecemos os pontos fortes e fracos do Milan e vamos tentar aproveitá-los. Precisamos ser corajosos e fazer o que preparamos".

Quando questionado sobre o atacante Iago Falque, Miahjlovic disse que o jogador está recuperado: "Iago Falque se recuperou e vamos ver se ele pode ser usado". O espanhol deverá formar uma linha de três atacantes com Andrea Belotti e Adem Ljajic.

Já o treinador do Milan, Vincenzo Montella, afirmou esperar uma partida difícil e elogiou o adversário, mas também destacou a qualidade de seu elenco. "Se na quinta-feira conseguimos dar a volta ao jogo, isso significa que estamos em boa forma", apontou.

Ele também foi questionado sobre quem irá iniciar entre os 11 titulares e despistou sobre o atacante M'Baye Niang: "Ele encontrará seu espaço amanhã, se eu achar oportuno fazê-lo. É um bom jogador, mas precisa ser mais consistente".

Com uma lesão no calcanhar, o lateral Mattia De Sciglio, 24, não estará à disposição do treinador Montella. Ele, que tem sido titular no lado esquerdo, deverá dar vaga a Davide Calabria, 20. Riccardo Montolivo e Luca Antonelli, também lesionados, também não jogarão. Por outro lado, o zagueiro Alessio Romagnoli teve sua volta confirmada.