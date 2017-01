Com pênalti defendido por Donnarumma, Milan arranca empate contra Torino na Serie A

Em um jogo com muita emoção, Torino e Milan ficaram no empate em Turim, por 2 a 2 no encerramento da 20ª rodada da Serie A nessa segunda-feira (16). Andrea Belotti e Marco Benassi marcaram para os donos da casa, enquanto Andrea Bertolacci e Carlos Bacca anotaram para os visitantes.

Com o resultado, os granatas se mantiveram na oitava colocação na tabela com 30 pontos, juntamente com a Fiorentina. Já o Diavolo também permaneceu na mesma posição, na quinta com 37 pontos ganhos, mas com uma partida a menos.

Na próxima rodada, o Torino visitará o Bologna, no domingo (22), ao 12h (de Brasília). O Milan tem confronto direto e importante contra o Napoli, em casa, um dia antes e com horário marcado para às 17h45 (de Brasília).

Torino abre boa vantagem, mas perde pênalti

Assim como na partida da Copa Itália na última quinta-feira (12), o Torino começou a partida em cima do Milan, com muita movimentação de seu ataque, principalmente da dupla Iago Falque e Belotti. O Diavolo tentava impor seu estilo de jogo com posse de bola, mas esbarrava na boa marcação do adversário.

E a primeira oportunidade foram dos donos da casa com Belotti que foi otimamente servido por Falque, o centroavante entrou na área e disparou um chute forte, mas Donnarumma conseguiu espalmar. Alguns minutos mais tarde, outro lançamento para o centroavante italiano, o goleiro do Milan tentou antecipá-lo, errou completamente, mas Paletta conseguiu consertar a jogada e mandar para escanteio.

Aos poucos, o duelo foi ficando equilibrado, com o Milan que estava conseguindo trocar mais passes interessantes no setor ofensivo, mas sem levar tanto perigo a meta de Hart. E quando as coisas pareciam estar frias, Falque fez linda jogada em cima de Romagnoli e cruzou na área, Ljajc chutou muito mal, mas que acabou virando um passe para Belotti que frente pro gol, não errou. Torino na frente.

Depois do gol, o time de Mihajlovic cresceu na partida e começou a pressionar o Milan em busca de mais gols e foi isso que aconteceu cinco minutos depois. Em um ataque, a bola sobrou para Obi que meio pressionado, finalizou, mas Donnarumma salvou, no entanto, a bola ficou com Ljajic que tocou para Benassi na área que de letra, completou para o gol. Delírio em Turim.

Cinco minutos mais tarde, Barreca entrou na área, driblou Abate e foi derrubado pelo lateral. Pênalti. Na cobrança, Ljajic bateu muito mal e Donnarumma pegou, na sobra, Falque mandou pra longe. A partir desse lance, o time do Milan que parecia perdido no jogo, voltou a ter esperanças e logo teve uma chance com Suso dentro da área, mas o espanhol chutou a direita do gol defendido por Hart.

No final do primeiro, o Milan teve mais três chances para diminuir o marcador. A primeira foi com Suso que driblou Valdifiori e mandou um belo chute, mas Hart fez uma defesa ainda mais bela para evitar o gol. Depois, Suso novamente em cobrança de falta, mas a bola foi na rede pelo lado de fora. Por último, Bacca recebeu de Bonaventura e só ajeitou para Bertolacci que de frente para o gol, chutou um pouco fraco, permitindo a defesa de Hart.

Milan reage e consegue o empate

No segundo tempo, o panorama mudou, assim como na Copa Itália, mas quem chegou primeiro novamente foi o Torino com Belotti que cabeceou livre na área e Romagnoli evitou o gol quase em cima da linha.

Daí em diante, o Milan aumentou o seu volume de jogo e começou a criar chances de gol como em um cruzamento de Calabria que o camisa 13 rossonero cabeceou sozinho, mas nas mãos de Hart. Três minutos mais tarde, Suso cruzou na área e após um bate e rebate, Bertolacci precisou de duas finalizações para vencer o goleiro inglês e diminuir o placar. O árbitro precisou da tecnologia para assinalar o gol rossonero.

O Milan então passou a acreditar ainda mais em seu potencial e poderia ter empatado em uma cabeçada certeira de Paletta após cobrança de escanteio, mas Hart defendeu. Em novo escanteio, Rossetini agarrou Paletta na área e mais um pênalti foi assinalado. Bacca foi para a cobrança e com extrema categoria empatou o jogaço em Turim.

O Torino sentiu o golpe dos dois gols, mas voltou a atacar o Milan e por pouco não marcou em chute de Benassi. Em seguida, Ljajic fez boa jogada e arriscou de fora da área, mandando a bola muito perto do gol defendido por Donnarumma.

Alguns minutos depois, Belotti recebeu cruzamento da direita e mandou um chutaço de primeira, mas mandou a bola raspando a trave. O Milan voltou a ser perigoso com Pasalic que driblou um defensor e chutou com curva para o gol, mas mandou por cima.

Já no fim, Bonaventura fez ótima jogada pela esquerda e cruzou na área, mas Bacca não alcançou a bola por muito pouco. Aos 44, Romagnoli cometeu falta em Belotti, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o gramado mais cedo, mas apesar de ter um homem a mais, o Torino não conseguiu oferecer perigo ao Milan que conseguiu segurar o empate até o fim.