Contrariando opiniões, Juventus apresenta seu novo símbolo

(Foto: Divulgação/Juventus FC)

Aparentemente a "modernização" dos símbolos se tornou algo frequente no Velho Continente. Depois de Atlético de Madrid e Manchester City, nesta segunda-feira (16) foi a vez da Juventus aproveitar a semana de moda da Itália para divulgar o seu novo e no mínimo curioso logo. O evento em Turim reuniu ídolos do presente como Gianluigi Buffon e outros do passado, como Pavel Nedved. A nova cara da Velha Senhora começará a ser utilizada já na próxima temporada.

"Passamos um ano tentando descobrir o que querem os novos mercados, mas também para demonstrar um senso de percepção, olhando para o futuro. Este novo logotipo é símbolo que mostra o jeito Juventus de se viver", declarou Andrea Agnelli, presidente do clube de Turim.

Após o anúncio, não demorou para boa parte da torcida bianconeri demonstrar nas redes sociais o descontentamento com decisão de mudar o símbolo do clube. Agnelli comentou sobre este fator: "O objetivo da Juventus é crescer em termos de presença e influência, expandindo o lado empresarial do clube através de iniciativas radicais e inovadoras, visando os nossos torcedores mais fiéis e também aqueles que não possuem um interesse tão grande pelo futebol", ressaltou.

"O preto e o branco representa uma série de eventos relacionados ao clube, podemos criar a partir disso produtos físicos, digitais e novos serviços. A transformação engloba também uma nova identidade visual. O resultado de uma abordagem ousada, intransigente, transforma o estilo tradicional do esporte. É um design icônico, simples, centrado em torno de linhas afiadas e com certeza vai roubar os holofotes, não importa onde ele será utilizado", revelou citando a indecisão se o símbolo será usado na camisa de jogo do clube.

Manfredi Ricca, diretor estratégico da Interbrand na América Latina também revelou como foi contribuir com o desenvolvimento do conceito de preto e branco apresentado no símbolo: "Nenhum clube na Europa até agora tem sido capaz de transcender o esporte e transmitir a filosofia por trás disso. Se há um clube que pode fazer isso, é a Juventus. A marca é sinônimo de ambição e excelência, e estes são princípios que podem inspirar experiências verdadeiramente únicas. A nova identidade visual foi concebida para corajosamente levar o espírito do clube em novos patamares, até mesmo inesperados", concluiu o diretor.

Ainda com seu símbolo tradicional, a Velha Senhora volta a campo para defender a liderança da Serie A no próximo domingo (22), quando recebe no Juventus Stadium a quarta colocada Lazio.