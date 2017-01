Apesar das críticas ao novo distintivo da Juventus, Nedved aprova mudança

Foto: Divulgação/Juventus

Nesta segunda-feira (16), em uma festa realizada em Turim, a Juventus apresentou oficialmente seu novo distintivo. Com um estilo mais moderno, a tradicional equipe italiana mudou radicalmente seu brasão, trocando o tradicional formato oval por duas grafias da letra "J", que se complementam. Em cima, o nome do clube em formato simples.

Em contrapartida, os torcedores da Vecchia Signora não aprovaram a mudança e bombardearam as redes social da equipe alvinegra com várias críticas. Visto isso, o vice-presidente do clube, Pavel Nedved, rebateu em entrevista cedida a Juventus TV as críticas, e comentou ter gostado do novo design.

"Eu estou apaixonado por ele, eu gostei desde o início e espero que outros gostem também", disse o vice-presidente. "Queremos ser os primeiros tanto dentro como fora do campo.Vimos uma demonstração de muitas coisas que você pode fazer com este logotipo, eu acho que este é um grande exemplo, uma grande abertura para outro mundo", avaliou Nedved.

"Estou feliz com o novo escudo, acho que é inovador, dá frescor, e mostra um grande desejo de avançar no mundo digital e social. Eu acho que é realmente um avanço", concluiu o ex-jogador.

Os rivais não perderam a oportunidade de zombar a Juventus, tendo rapidamente nas redes sociais diversos memes brincando com o novo logotipo da Vecchia Signora. Vale relembrar que essa não é a primeira vez em que a equipe de Turim modifica seu escudo. Em 2004, a Juve mudou alguns detalhes do seu logotipo, mas não foi tão drástica como realizou nesta oportunidade.

Del Piero na temporada 2002/03, uma antes da Juventus mudar o escudo para o formato que usava até então | Foto: Getty Images

No Twitter, o presidente do clube, Andrea Agnelli, deixou uma mensagem falando sobre o novo escudo: "Para crescer, devemos continuar a vencer e evoluir nossa linguagem para atingir um novo público. O novo logo define um senso de pertencimento, e um estilo que nos permite comunicar o nosso estilo de ser", disse.