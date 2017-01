Destaque do Milan, Bonaventura estende contrato até junho de 2020

Google Plus

O antigo vínculo de Bonaventura iria até junho de 2019 (Foto: Divulgação/Milan)

Um dos destaques do Milan, o meia italiano Giacomo Bonaventura estendeu contrato com o clube de Milão até 30 de junho de 2020. O anúncio da renovação ocorreu na manhã desta quarta-feira (18), no site oficial da agremiação. O antigo vínculo do jogador iria até junho de 2019.

“AC Milan comunica que prorrogou até 30 de junho de 2020 o contrato econômico de Giacomo Bonaventura”, dizia a nota.

Segundo o site do jornal Gazzetta dello Sport, o salário de Bonaventura dobrou para € 2 milhões por temporada, valor especulado ao fim do ano passado.

No Milan desde 2014, Bonaventura é um dos jogadores mais queridos pela torcida. Na temporada vigente, o camisa 5 vem jogando mais recuado, no trio de meio-campista, mas mantém as boas atuações das duas épocas anteriores.

Com a camisa rossonera, o ex-atleta da Atalanta entrou em campo 92 vezes, marcou 18 gols e forneceu 20 passes que resultaram em tentos. Em 2016/17, acumula 19 partidas – todas como titular –, quatro gols e duas assistências.

As boas partidas de Bonaventura pelo Milan chamam a atenção do técnico da Seleção Italiana, Giampiero Ventura. O meia tem sido constantemente convocado pelo treinador. Ele jogou durante 66 minutos no amistoso contra a França, em setembro de 2016, em Bari-ITA, cujo placar terminou em 3 a 1 para os franceses.

Suso

Outro destaque do Milan na temporada atual, o meia-atacante Suso deverá renovar o contrato com os rossoneri em breve. A imprensa italiana especula que o espanhol irá prorrogar seu acordo com o clube até junho de 2021. O camisa 8 soma 20 jogos, cinco gols e seis assistências na jornada 2016/17.