Felipe Anderson perde pênalti, mas Lazio se recupera e despacha Genoa da Copa Itália

Lazio e Genoa decidiram uma vaga nas quartas de final da Copa Itália nesta quarta-feira (18), e, mesmo com um bom número de suplentes no time titular, os laziali venceram a divertida partida, disputada no Olímpico de Roma, por 4 a 2.

O meia brasileiro Felipe Anderson chegou a perder um pênalti quando a Lazio estava em vantagem no marcador. Os gols dos donos da casa foram marcados por Djordjevic, Hoedt, Milinkovic-Savic e Immobile, enquanto Pinilla e Pandev descontaram para os rossoblù.

O adversário da Lazio na próxima fase da competição nacional será a Internazionale, que se classificou na terça-feira (17) ao derrotar o Bologna, na prorrogação. Já o Genoa concentra suas atenções somente na Serie A a partir de agora.

Primeiro tempo movimentado, com muitos gols

Porém, a primeira grande chance de gol no jogo aconteceu apenas aos 20 minutos, justamente envolvendo Felipe Anderson, medalhista de ouro na Olimpíada do Rio em 2016. Após cobrança de escanteio, o tupiniquim ex-Santos tocou para o atacante sérvio Filip Djordjevic, que ganhou da marcação e abriu o placar para a Lazio em Roma.

Pouco tempo depois, Lucas Ocampos derrubou Djordjevic depois que o atacante recebeu enfiada de bola do lateral Patric. Na cobrança, contudo, Felipe Anderson parou no goleiro genovês Eugenio Lamanna.

Só um minuto após a penalidade desperdiçada, o Genoa respondeu: após cobrança de lateral, a bola sobrou quicando na entrada da área e o atacante Goran Pandev, de perna direita, soltou um petardo que passou rente ao posto do goleiro da Lazio. Na sequência, sem qualquer parada para respirar, os mandantes fizeram 2 a 0. Quando o Genoa esboçava uma reação, Hoedt acertou um lindo chute de longa distância que terminou no fundo da rede.

Menos de dez minutos após o lance, em contra-ataque, Pandev tocou para Mauricio Pinilla, o chileno levou para a perna canhota e finalizou no ângulo direito do arqueiro Federico Marchetti. Como se não bastasse, os genoveses empataram tudo com Pandev, ex-jogador da Lazio, ainda antes do intervalo.

Segunda etapa menos agitada e dominada pela Lazio

O segundo tempo foi muito menos movimentado que o primeiro, com apenas os 15 minutos iniciais contando com mais espaços. Porque depois disso a Lazio teve a bola na maior parte do tempo e sempre pareceu perto dos gols. Aos 25 minutos, após rebatida na área, o meia Milinkovic-Savic matou a bola no peito e acertou um chute espetacular no ângulo do goleiro, quebrando a diferença no placar.

Atordoado pelo tento sofrido, o Genoa se desorganizou e cedeu o 4 a 2 anotado pelo atacante Ciro Immobile, outro que saiu do banco, a exemplo de Milinkovic, para marcar.

Enquanto a Lazio vai enfrentar a Juventus pela Serie A, o Genoa encara o Crotone na próxima roada, antiga equipe do treinador Ivan Juric.