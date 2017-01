Visando melhorar setor defensivo, Palermo contrata o zagueiro Sunjic

Foto: Getty Images

A equipe com a defesa mais vazada da Serie A, com 40 gols tomados, o Palermo anunciou nesta quinta-feira (19) a contratação de um novo zagueiro para tentar melhorar o seu setor defensivo. A aposta do clube siciliano é no bósnio Toni Sunjic, de 28 anos, que estava até ano passado a serviço do Stuttgart, da Alemanha. Os valores da transferência ainda não foram divulgados.

Já em Palermo, o zagueiro falou em entrevista cedida à Sky Sport Italia sobre suas expectativas de atuar na nova equipe. Realçou que é um grande sonho jogar em um clube da Serie A e que quer rapidamente conhecer seus novos companheiros.

"Estou muito feliz com esta oportunidade", disse o jogador. "O futebol italiano é muito importante e sempre foi meu sonho jogar na Serie A. É bom para mim ter muitos companheiros de equipe em Palermo que também são Balcãs", comentou Sunjic, sobre como é melhor para ele ter parceiros de equipe da região balcânica, que são os países localizados no sudeste europeu.

Para encerrar, Sunjic disse que precisa do aval do treinador para jogar já neste próximo final de semana: "Eu tenho que treinar e conhecer meus companheiros de equipe, então o treinador vai decidir se eu jogar este fim de semana ou não", concluiu.

O bósnio não terá tantas dificuldades para se adaptar ao futebol italiano, já que no Palermo há sete jogadores balcãs que certamente irão auxiliar Sunjic. O novo zagueiro poderá estrear pelo Rosanero já neste próximo domingo (22), diante da Internazionale, no estádio Giuseppe Meazza. A equipe siciliana é a primeira colocada na zona de rebaixamento, ocupa a 18ª colocação com 10 pontos, oito a menos em relação ao Empoli, o 17º. Nos 20 jogos realizados até então, o Palermo venceu apenas dois, diante da Atalanta e Genoa.

Aos 28 anos, Toni Sunjic foi revelado pelo Zrinjski Mostar, da Bósnia, tendo posteriormente passagens por Kortrijk, da Bélgica, Zorya e Komunalnik Lugansk, ambos da Ucrânia, Kuban Krasnodar, da Rússia, e por fim, Stuttgart, onde já estava duas temporadas, estando no elenco que fez os Die Roten cair para a 2.Bundesliga.