Atacante da Fiorentina, Kalinic recebe 'ultimato' do Tianjin Quanjian, da China

Foto: Getty Images

Nesta quinta-feira (19), o Tianjin Quanjian, clube do futebol chinês, deu o ultimato ao atacante Nikola Kalinic, da Fiorentina. A equipe chinesa está oferecendo € 40 milhões (R$ 136 milhões) pelo atleta, mas o que impede a Viola de aceitar o acordo é que a cláusula do croata é de € 50 milhões. Todavia, mesmo que a oferta esteja longe do que a Fiorentina quer receber, a quantia oferecida pelo Tianjin é um enorme ganho sobre os € 5,5 milhões que pagou para ter Kalinic.

Após diversas negociações, nenhuma proposta realizada agradou a Viola e o jogador, tendo sido essa oferta de € 40 milhões a última. Caso Kalinic aceite ir ao futebol da China, irá receber € 12 milhões por temporada.

A equipe da cidade de Tianjin foi campeã na temporada passada da segunda divisão do futebol chinês, tendo em seu elenco os brasileiros Jádson, Luis Fabiano e Geuvânio. Para jogar a principal divisão, o Tianjin Quanjian contratou a peso de ouro o belga Axel Witsel, do Zenit. Porém, o clube está atrás de um atacante estrangeiro para dar poder ofensivo, já que Luis Fabiano e Geuvânio não deverão permanecer.

O croata chegou na Fiorentina no começo da temporada 2014/2012, vindo do Dnipro, da Ucrânia. Kalinic rapidamente virou o homem gol da Viola, tendo marcado 13 gols nas 42 partidas em que jogou temporada passada. Na atual, o atacante entrou em campo 25 vezes e marcou também 13 gols.

A Fiorentina volta a campo neste próximo sábado (21), quando enfrentará o Chievo, em Verona. Kalinic não entrará em campo, pois está suspenso pelo terceiro cartão amarelo tomado diante da Juventus. Mauro Zárate ou Khouma Babacar deverá ser o substituto do croata para este jogo.