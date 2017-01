Camisa de Donnarumma é a mais procurada nas lojas pela torcida do Milan

Com fardamento dourado, Donnarumma vem salvando o Milan debaixo das traves (Foto: Valerio Penniciano/Getty Images)

Que o promissor Gianluigi Donnarumma é, hoje, um dos melhores jogadores do Milan não é segredo para ninguém. Mas o jornal italiano Corriere della Sera revela, na edição dessa quinta-feira (19), algo pouco comum no futebol. A camisa do goleiro de apenas 17 anos é a mais vendida dentre todos os outros jogadores do elenco rossonero.

Além de grandes margens de crescimento como goleiro, Donnarumma também deverá gerar lucro ao marketing do Milan, que poderá usá-lo para alavancar esse setor do clube. Mas já agora, de acordo com o Corriere della Sera, as camisas do goleiro são as mais procuradas pela torcida. Ainda segundo o periódico, a blusa com o número 99 nas costas já estão em falta nas lojas da agremiação.

Essa procura se deve muito às atuações do jovem goleiro rossonero, que mesmo com pouca idade tem sido decisivo em várias partidas do Milan; inclusive no último jogo, onde defendeu uma penalidade máxima que permitiu ao Diavolo empatar com o Torino, por 2 a 2, em Turim. Quando completar 18 anos, no fim de fevereiro, 'Gigio' deverá renovar seu contrato, que atualmente expira em junho 2018, para que diminua o assédio de grandes clubes europeus.

O goleiro, inclusive, concedeu entrevista ao canal oficial do Milan e comentou sobre a atual temporada, revelando o objetivo do time e contou o que sentiu após o Diavolo ter vencido a Supercopa Italiana contra a Juventus, ao fim do ano passado.

Donnarumma beija a taça da Supercopa Italiana, após vencer a Juventus nas cobranças de pênaltis (Foto: Arim Jaafar/AFP)

"Esperamos retornar para à Europa, esse é o nosso primeiro objetivo na temporada. Procuramos pensar em uma partida de cada vez para atingir o objetivo. Supercopa? Foi algo extraordinário. Foi uma vitória do grupo todo, que tinha muita vontade de vencer. Comemoramos muito depois da partida, foi uma emoção indescritível", comentou o arqueiro.

Agora, ele e o restante do elenco se prepara para um confronto direto pela Serie A, já que o Milan receberá o Napoli, nesta sábado (21), no estádio San Siro, às 17h45 (de Brasília), pela 21ª rodada da liga.