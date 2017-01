Após ultimato do Tianjin Quanjian, atacante Kalinic garante permanência na Fiorentina

Google Plus

Foto: Getty Images/Gabriele Maltinti

Após muitas especulações, finalmente a novela entre Nikola Kalinic e o futebol chinês chegou ao fim. Na última quinta-feira (19), a negociação esquentou quando o Tianjin Quanjian deu um ultimato para contratar o atacante croata, porém, nesta sexta-feira (20), o jogador recusou a oferta de € 40 milhões da equipe chinesa e irá permanecer na Fiorentina.

Kalinic confirmou a permanência no futebol italiano em entrevista cedida ao portal croata Sportske Novosti, onde declarou todo seu amor pela Viola e contou detalhes sobre a negociação.

"Ficarei na Fiorentina, é minha decisão que eu quero jogar na Itália, continuando a jogar no clube que já estou por dois anos e onde me sinto bem", revelou o jogador. "Havia uma grande pressão sobre a minha transferência. Tudo empurrou-me lá, a imprensa parecia que queria se livrar de mim, mas não a Fiorentina e seus torcedores", comentou Kalinic.

O croata ainda deu mais detalhes sobre a opção de continuar na Viola: "Eu nunca disse que eu gostaria de ir, é claro, quando recebi a oferta eu acabei pensando, mas eu nunca expressei o desejo de sair", admitiu. Para encerrar, o atacante decretou: "Eu não sei o que o Tianjin propôs a Fiorentina, eu recebi uma oferta e eu decidi ficar, é a minha escolha final", concluiu.

Desde 2015 na Fiorentina, o atacante entrou em campo 56 vezes pela Viola, marcando 21 gols. Kalinic é um dos jogadores mais importantes do elenco do técnico Paulo Sousa, pois o croata é o homem gol de sua equipe. Na atual temporada, balançou 13 vezes as redes adversárias.

A Fiorentina volta a campo neste próximo sábado (21), quando irá enfrentar o Chievo, em Verona, válida pela 21ª rodada da Serie A 2016/17. A Viola não poderá contar com Kalinic em campo, pois o croata tomou o terceiro amarelo no jogo diante da Juventus e ficará de fora.