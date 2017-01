Sem espaço no Chievo, atacante Floro Flores é emprestado ao Bari

Foto: Getty Images/Marco Luzzani

Nesta sexta-feira (20), o Bari anunciou oficialmente a chegada por empréstimo do experiente atacante Antonio Floro Flores. O vínculo do atleta de 33 anos vai até o fim da atual temporada, tendo os Galletti a opção de compra caso a equipe suba para a Serie A do futebol italiano.

No site oficial do Bari, o clube oficializou a chegada de Floro Flores através de um breve comunicado. A equipe da região da Puglia será o 12º clube em que o atacante irá jogar. "O FC Bari 1908 anuncia que adquiriu a título temporário, com a opção de compra obrigatória em caso de promoção, os direitos desportivos do jogador Antonio Floro Flores, que estava no Chievo Verona", dizia o comunicado.

Até o fim de 2016, Floro Flores estava no Chievo, após ter realizado três ótimas temporadas pelo Sassuolo, foi comprado pelo Gialloblu. Em Verona os números não foram tão favoráveis, o atacante atuou em 12 partidas e não marcou nenhum gol, perdendo espaço na equipe comandada por Rolando Maran. Floro Flores era a quarta opção entre os centroavantes Gialloblu, estando na sua frente Sergio Pellissier, Riccardo Meggiorini e Roberto Inglese.

Já o Bari, após um começo de temporada muito bom na Serie B, a equipe comandada por Stefano Colantuono caiu muito de produção, tropeçando em jogos importantes e ficando distante dos dois primeiros colocados que sobem diretamente para a Serie A. Atualmente, os Galletti ocupam a 9ª colocação com 29 pontos, o primeiro fora da zona de classificação para os play-offs, cujo qual entram do oitavo posicionado até o terceiro.

Aos 33 anos, Floro Flores foi revelado pelo Napoli, onde ganhou muita notoriedade. Após ser vendido ao Perugia, acumulou passagens por Sampdoria, Arezzo, Udinese, Genoa, Granada, da Espanha, Sassuolo e Chievo. O bom começo de carreira rendeu diversas convocações para as seleções de base da Itália, onde atuou do sub-17 ao sub-21.