Gafe? Milan anuncia contratação de Deulofeu, mas Everton nega acordo

Milan chegou a anunciar a contratação nas redes sociais, mas depois tirou do ar (Foto: Divulgação/Milan)

Não deu nem tempo de a torcida do Milan comemorar a segunda contratação do clube em 2017. Na tarde desta sexta-feira (20), o setor de comunicação rossonero anunciou, nas redes sociais, a contratação por empréstimo de seis meses do meia-atacante Gerard Deulofeu, do Everton. Alguns minutos depois, porém, veio a bomba da Sky Sports britânica: a negociação não havia sido concluída, e o Everton estaria furioso com o Milan.

De acordo com o veículo do Reino Unido, o time da cidade de Liverpool negou que o acordo com os rossoneri havia sido concluído. O Everton alega que a confirmação do jogador espanhol por parte do Milan era prematura. Após a bomba vir à tona, o Milan excluiu o tuíte que anunciava a contratação do atleta.

Deulofeu já teria o aval do técnico Ronald Koelman para deixar o Everton (Foto: Paul Harding/PA Images via Getty Images)

Porém, segundo o site MilanNews.it, o imbróglio não deve afastar Deulofeu do Milan. O meia-atacante de 22 anos deve chegar, de fato, ao clube milanês sob a condição de empréstimo até o final da atual temporada, sem opção de compra ao término do acordo. Ainda segundo o MilanNews.it, o Milan só irá oficializar, de fato, a contratação de Deulofeu depois de o atleta ser aprovado nos exames médicos, a ser feito nos próximos dias.

Revelado pelo Barcelona, Deulofeu é considerado uma grande promessa que ainda não conseguiu demonstrar todo seu potencial. Ele fez sua estreia na equipe profissional do Barça, com apenas 17 anos, mas não conseguiu espaço em meio às estrelas ofensivas do time blaugrana.

Ponteiro (ou winger) de origem, Deulofeu foi emprestado a Everton e Sevilla antes de ser adquirido em definitivo pelos Toffees, antes do início da temporada 2015/16. Na Inglaterra, não conseguiu corresponder às expectativas e deve deixar o Everton tendo disputado 75 jogos, marcado oito gols e fornecido 19 assistências para seus companheiros.

Deulofeu seria a segunda contratação do Milan nesta janela de transferências de janeiro. O goleiro Marco Storari, que chegou após uma troca que levou o brasileiro Gabriel por empréstimo ao Cagliari, foi o primeiro reforço rossonero para o restante da temporada.