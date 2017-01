Jogo Milan x Napoli AO VIVO online pelo Campeonato Italiano 2016/2017

Atualiza o conteúdo

Na visita de Diego Maradona ao Napoli nessa semana, o argentino ídolo do clube disse que Marek Hamsik, atual capitão do clube, irá lhe passar na tabela de artilheiros na história. Leia mais aqui.

O Milan oficializou a renovação de Giacomo Bonaventura nesta semana. Agora, o meia italiano tem vínculo com o clube até 2020.

Apesar de ser o goleiro do Milan com 17 anos, Donnarumma vai se tornando um ídolo da torcida. Prova disso é que suas camisas estão sendo as mais vendidas. Leia mais aqui.

Buscando reforço para o ataque, o Milan acertou com o espanhol Gerard Deulofeu. Ou não? Entenda aqui.

"Maradona nos motivou muito para sábado. É uma partida complicada, por que se trata de um time organizado que em casa tem sempre algo a mais. Temos que cometer o menor número de erros possíveis e vencê-los. Quando têm jogos assim dessa importância e em estádios assim, existe sempre uma emoção a mais", afirmou Jorginho.

No Napoli, o meio-campista ítalo-brasileiro Jorginho revelou que a visita do craque Diego Maradona motivou bastante o elenco do Napoli e elogiou o adversário, ressaltando as suas qualidades.

"Sempre temos jogado bem. O time sempre respondeu presente a esses jogos. Estamos crescendo e enfrentaremos essa partida com a consciência de que podemos vencê-la. Ainda tenho em mente a derrota [por 4 a 0] da temporada passada", disse Abate.

O capitão do Milan, Ignazio Abate, falou do duelo desse sábado, lembrando uma grande goleada sofrida pelo time na temporada anterior e ressaltando que nessa temporada, o time tem jogado sempre bem em grandes jogos.

Serie A 2016/17: Milan x Napoli em tempo real

O jogo será no lendário estádio italiano: San Siro. O estádio que foi construído em 1925 e com capacidade para 80.074 pessoas, deve receber um bom público nessa tarde, mas dificilmente terá lotação máxima.

Em compensação, o zagueiro Albiol, que era dúvida por conta de uma gripe, se recuperou totalmente e deve pelo menos ficar no banco de reservas.

No Napoli, os desfalques não são poucos, principalmente por conta da Copa da África: Chiriches, Koulibaly, El Kaddouri e Ghoulam, além de Milik, que se recupera de grave lesão no ligamento do joelho.

Entretanto, Montella deve receber um reforço para esse duelo importante e é do lateral esquerdo Luca Antonelli que inclusive, deve ser titular.

Os desfalques no Milan são dois por suspensão: Alessio Romagnoli e Manuel Locatelli e alguns por lesão, mas que estão fora há algum tempo: Rodrigo Ely, Riccardo Montolivo e Mattia De Sciglio.

FIQUE DE OLHO: Dries Mertens, meia-atacante do Napoli: O belga também começou a temporada como um reserva de luxo, mas a lesão de Milik e a irregularidade de Gabbiadini escancararam as portas da idolatria napoletana pelo jogador de 29 anos. Tem jogado com um 'falso 9' e marcando muitos gols, sendo decisivo em várias partidas pelo Napoli. É o principal perigo para a defesa rossonera, já que o belga tem 16 gols em 24 jogos na temporada.

FIQUE DE OLHO: Suso, meia-atacante do Milan: O espanhol de 23 anos começou a temporada como apenas mais um no elenco, mas no decorrer dos jogos, foi se tornando cada vez mais importante e decisivo e hoje, se tornou um dos jogadores imprescindíveis no esquema tático de Montella. Até o momento, foram 21 jogos com cinco gols marcados, oito assistências e muitas jogadas que tem encantado a torcida do Milan. É uma das armas para fazer mal ao Napoli.

"Eles deram grandes passos pra frente, graças ao grande trabalho do treinador deles que soube compactar o ambiente e isso não era fácil. Será um jogo difícil. É um campeonato estranho, pra permanecer no alto, não se pode errar com os times de baixo e também vencer os confrontos diretos, porque alguns times estão com uma média de pontos impressionante", esclareceu Sarri.

Já pelo lado do Napoli, o treinador, Maurizio Sarri, elogiou o trabalho de seu 'rival' de hoje, destacando que Montella soube compactar o ambiente em Milão e ressaltou que a média de pontos para permanecer na parte nobre da classificação é alta e que o duelo será muito importante por conta disso.

Milan x Napoli ao vivo

"É uma partida que vale muito. Para gente é um orgulho, mas também uma responsabilidade. Não devemos nos acontentar agora. Enfrentaremos um time muito forte, que foi construída para jogar a Champions League e numericamente, é uma equipe bem sólida. Vamos enfrentá-los no momento melhor deles e então, vai ser preciso uma partida impecável de nossa parte, mantendo o ritmo durante os 95 minutos de jogo. Estou feliz e excitado em jogar uma partida assim", analisou o treinador de 42 anos.

Na tradicional entrevista coletiva, o treinador do Milan, Vincenzo Montella, deixou claro que é um orgulho que sua equipe chegue para esse duelo tão importante próximo do rival na tabela, mas salienta que o Diavolo entrará em campo pensando somente na vitória, mesmo que o Napoli seja uma equipe muito competitiva, de acordo com o técnico rossonero.

Da última vez em que essas duas equipes se enfrentaram foi na segunda rodada da Serie A, quando o Napoli bateu o Milan por 4 a 2, com gols de Milik (2) e Callejon (2). Descontaram para o Diavolo: Suso e Niang. Relembre aqui.

Favorito no duelo de hoje, o Napoli leva pequena desvantagem no confronto diante do Milan. No total de 138 partidas, os napoletanos venceram 39 vezes, enquanto o Diavolo conseguiu 54 triunfos, além de 44 empates.

Minuto a minuto de Milan x Napoli, pela Serie A 2016/2017

Na última rodada, venceu o Pescara em casa por 3 a 1. Leia mais aqui.

Já o Napoli, está na terceira colocação na tabela com 41 pontos em 20 jogos.

No seu último compromisso, buscou um empate que parecia impossível fora de casa contra o Torino por 2 a 2. Leia mais aqui.

O Milan, mandante do duelo de hoje, ocupa atualmente a quinta colocação na tabela com 37 pontos em 19 jogos (teve um jogo adiado por causa da disputa da Supercopa).

Acompanhe agora o jogo entre Milan x Napoli, pela 21ª rodada da Serie A, partida a ser disputada no estádio San Siro, a partir das 17h45 (de Brasília).