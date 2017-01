Apesar de elogiar duelo com o Napoli, Galliani critica resultado e diz que Milan mereceu empatar

Google Plus

Para Galliani, partida foi "maravilhosa" (Foto: Getty Images)

A vitória do Napoli sobre o Milan deste sábado (21) atrapalhou os planos do clube rossonero de se colocar em um lugar melhor na tabela e voltar à Uefa Champions League. Com um jogo a menos, assim como a Juventus (que atua pela rodada neste domingo (22), o Diavolo é o 5º colocado com 37 pontos, a sete da primeira equipe na zona de classificação para a competição continental.

Adriano Galliani, CEO do clube, falou sobre o duelo contra o algoz de Nápoles. "Foi um maravilhoso jogo de futebol, um verdadeiro jogo de duas metades", disse. "O Napoli foi dominante no início e, em seguida, um grande Milan plenamente mereceu um empate. Isso é futebol".

Logo nos nove minutos iniciais, os azurri marcaram dois gols, de José María Callejón e Lorenzo Insigne. Juraj Kucka diminuiu aos 36 e os mandantes continuaram buscando o empate, sem sucesso.

Galliani, que pode estar em seu último ano atuando pelo clube, comparou o Milan a Rocky Balboa, conhecido personagem do cinema, para fazer referência ao poder de reação da equipe. E voltou a elogiar a atuação rossonera. "Estou triste com a derrota, mas foi um jogo maravilhoso. Os torcedores se divertiram, não houve muita zombaria no apito final, porque eles viram que nós demos tudo contra um grande adversário", salientou.

O cartola ainda revelou que foi ao vestiário do adversário para elogiar seu técnico Montella. "Nós tivemos chances, mas se você não aproveitá-las, tem que aceitar a derrota. Entrei no vestiário do Napoli para elogiar Maurizio Sarri, porque ele faz a sua equipe jogar futebol realmente bem, como faz Vincenzo Montella, é claro", contou.

Reforço na área?

Iminente contratação o espanhol Gerard Deulofeu, de 22 anos, também foi comentado pelo italiano, que preferiu ficar com um pé atrás. "Eles me disseram que eu tenho que dizer isso: as negociações continuam. Não devo dizer mais nada e, portanto, não vou", esquivou-se Galliani.

Na tarde dessa sexta-feira (20), o Milan chegou a anunciar a contratação do jogador, mas voltou atrás e excluiu o tuíte. A justificativa do clube é que estaria aguardando a realização de exames médicos para uma nova confirmação oficial.