João Mário marca, Inter supera debilitado Palermo e ultrapassa Milan na tabela

Sob chuva, a Internazionale venceu o Palermo pelo placar mínimo, no estádio Renzo Barbera, neste domingo (22), em jogo válido pela 21ª rodada da Serie A. O meio-campista português João Mário saiu do banco para marcar o único gol do embate.

Com o resultado, a Inter chegou 39 pontos, ascende à quinta colocação e ultrapassa o arquirrival Milan, que perdeu para o Napoli nesse sábado (21). Já o Palermo segue seu calvário na zona de rebaixamento: aparece na 19ª colocação, com apenas dez pontos, à frente apenas do lanterna Pescara (9).

Na próxima rodada, a Inter recebe o Pescara, no sábado (28) que vem, em Milão. O Palermo, por sua vez, terá um difícil desafio: encara o Napoli, em Nápoles, no domingo (29). Ambos os jogos serão realizados no mesmo horário, 17h45 (de Brasília), e válidos pela 22ª rodada da Serie A.

Primeiro tempo morno e com poucas chances de gol

Embora tenha começado mal o jogo no Renzo Barbera, a Inter foi quem chegou com mais perigo ao gol adversário. Dentro da área, o artilheiro Icardi finalizou canhota mas não pôs muita força, e o goleiro Posavec fez a defesa sem muito esforço.

Com mais qualidade técnica, o time da Inter passou a rondar a área do Palermo a fim de penetrar as linhas do oponente; conseguiu, aos 22 minutos, mas parou no arqueiro rosanero. Icardi passou para Candreva, o camisa 87 finalizou firme, porém Posavec espalmou.

A chuva aumentava na Sicília, e o gol da Inter ficava maduro. Após cobrança de escanteio, Brozovic soltou um foguete de fora da área, mas o jovem goleiro do Palermo espalmou; Icardi, de cabeça, mandou o rebote por cima da meta.

A última chance do primeiro tempo veio do pé direito de Icardi, que cobrou falta e por pouco não estufou as redes do Palermo.

João Mário marca em segundo tempo truncado e dá vitória à Inter

A tônica do segundo tempo foi a mesma do primeiro tempo, com a Inter propondo jogo, e o Palermo fechado atrás, defendendo-se com cinco atletas. A equipe de Milão buscava furar o bloqueio dos sicilianos com chutes de longa distância, cruzamentos na área e jogadas em velocidade pelos flancos. Porém, o Palermo resistia à pressão nerazzurra. Até que Stefano Pioli, treinador da Inter, resolveu fazer uma substituição.

Banega deixou o campo para a entrada do português João Mário. E dez minutos depois de estar no jogo, o meio-campista tirou o zero do placar. Candreva cruzou da ponta direita para a área, e o meio-campista explorou o espaço para colocar o time de Milão em vantagem.

A tensão tomou conta dos minutos finais do duelo. A Inter perdeu o lateral-esquerdo Ansaldi, expulso – ele deu uma entrada violenta no jogador do Palermo e recebeu o segundo cartão amarelo. Pioli reclamou com o árbitro Massimiliano Irrati e também foi expulso.

Após toda a confusão, o Palermo chegou a marcar, com Quaison, mas o juiz não havia dado permissão para a cobrança da falta, fazendo com que o tento fosse anulado. Por fim, a Inter segurou o resultado e, consequentemente, os três pontos.