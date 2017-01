Autor do gol da vitória diante do Palermo, João Mário exalta Pioli: "Ele mudou a Inter"

(Foto: Tulio M. Puglia/Getty Images)

Após uma classificação sofrida no último meio de semana pela Copa Itália, a Internazionale voltou a campo neste domingo (22), e venceu fora de casa o Palermo, em um confronto válido pela 21ª rodada da Serie A 2016/17. O triunfo conquistado no La Favorita deixou a equipe nerazzurri na quinta colocação com 39 pontos conquistados, a apenas cinco do Napoli, primeira equipe com vaga para a próxima Uefa Champions League.

O responsável por este feito tem nome: se trata de João Mário. O português, que saiu do banco de reservas na segunda etapa, foi quem marcou o único gol da partida em Palermo. É a segunda vez que o meio-campista balança as redes pela Inter, desde sua chegada no início desta temporada.

"Foi um jogo muito importante para nós, trabalhamos muito forte durante a semana para chegarmos prontos. Esta equipe tem muita qualidade e todos nós precisamos estar prontos. É fundamental que todos possam ajudar e contribuir para que alcancemos os objetivos. Nem sempre Mauro Icardi irá decidir para nós", disse o jogador ao Mediaset Premium.

João Mário também rasgou elogios ao comandante da equipe, Stefano Pioli. O treinador chegou em um momento de crise do clube nerazzurri. Mesmo não tendo evitado a eliminação precoce pela UEL, Pioli aos poucos equilibrou os setores da equipe, dando confiança aos seus comandados. Desde sua chegada, foram realizadas 12 partidas: são nove vitórias, duas derrotas e apenas um empate. Vale ressaltar, que a Inter vêm de uma sequência de oito vitórias consecutivas.

"Pioli conhece perfeitamente a Serie A, e mudou completamente a equipe no âmbito tático. Agora nós estamos ganhando e devemos continuar dessa maneira. Na minha opinião é mais importante a eficiência do que a insistência. Nós acreditamento veementemente que é possível conseguir esta vaga na UCL, mas agora devemos nos concentrar na próxima partida. Pensar em um passo de cada vez", ressaltou.

A Internazionale de Stefano Pioli volta a entrar em campo no próximo sábado (28), quando visita o lanterna Pescara no Estádio Adriático. O último colocado da liga italiana não vence há 19 partidas nesta temporada.