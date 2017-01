Napoli e Fiorentina se enfrentam por vaga na semifinal da Copa Itália

Napoli e Fiorentina abrem, nesta terça-feira (24), a rodada de quartas de final da Copa Itália, em partida a ser realizada às 17h45 (de Brasília), no San Paolo, em Nápoles. A promessa é de um jogo ofensivo, dentro das características das duas equipes, treinadas por Maurizio Sarri (que, suspenso, não treinará o time, deixando a tarefa para o auxiliar Francesco Calzona) e Paulo Sousa.

O histórico do confronto data de 133 jogos, com 51 vitórias da Fiorentina, 45 vitórias do Napoli e 33 empates. No San Paolo, a situação se inverte: 30 vitórias napolitanas, 20 empates e 16 vitórias da Viola.

Ambos já decidiram a Copa Itália em 2014, com o Napoli levando a melhor, vencendo por 3 a 1 a final, disputada em Roma. O último jogo entre as duas equipes foi há quase um mês, no empate em 3 a 3 pela Serie A.

Quem vencer o embate desta terça-feira se classifica para enfrentar o triunfante entre Juventus e Milan, que jogam nesta quarta-feira (25), no Juventus Stadium, em Turim.

Napoli deve partir com mais titulares para o jogo

Um jogo de copa poderia ser sinônimo para Maurizio Sarri poupar a equipe para as partidas da Serie A, mas a sequência deve fazê-lo optar pelo contrário. Em relação à partida de Milão contra o Milan, algumas mudanças, que não serão um time misto total, como na rodada anterior da copa, ante o Spezia.

Maksimovic pode ganhar oportunidade no lugar de Tonelli no time titular, e os parceiros de meio-campo de Hamsík que podem começar o jogo, também podem ser diferentes em relação à última partida, com o Napoli iniciando com Zielinski e Diawara como titulares.

Outras dúvidas são as presenças de Maggio na lateral-direita ou de um possível goleiro reserva (seja Sepe ou Rafael) em campo nesta terça-feira, ou mesmo no domingo, diante do Palermo, pela Serie A. Quanto ao tridente ofensivo, deve ser o mesmo, com Insigne, Mertens e Callejón, deixando Pavoletti no banco.

O auxiliar-técnico Francesco Calzona comandará a equipe, em meio ao último jogo de suspensão de Sarri. Por conta desse fator, ambos não deram entrevista coletiva falando sobre a partida desta terça-feira.

Fiorentina trata o jogo com clima de final

A Viola virá para a partida sem o zagueiro Gonzalo Rodríguez, que estará no estaleiro de 15 a 20 dias, após sofrer uma lesão diante do Chievo. O atacante Zárate também é desfalque, pois está acertando sua ida para o Watford, da Inglaterra.

Para superar a lesão de Rodríguez, seu principal defensor, Paulo Sousa montará um sistema defensivo com três zagueiros, colocando Sánchez, Tomovic e Astori; De Maio corre por fora pela vaga. Além disso, nenhuma grande dúvida ou ausência, com os florentinos confiando muito em jogadores como Chiesa, que marcou seu primeiro gol no último sábado diante do Chievo, e o artilheiro Kalinic, que rejeitou uma alta proposta do Tianjin Quanjian, da China, para ficar no clube.

O técnico Paulo Sousa falou sobre a partida, em entrevista coletiva: "Estamos encontrando a continuidade e queremos continuar neste caminho, teremos de ter força mental e como sempre, encontrar a dinâmica certa para ganhar".

O técnico da Viola também comentou acerca do adversário desta terça-feira, elogiando a qualidade dos napolitanos. "Já durante vários anos estão na luta para ganhar o campeonato e competir na Champions League. Eles compraram muitos jogadores no verão, aumentando a qualidade especialmente no meio-campo. Eles tiveram problemas no ataque, já que se tem o machucado Milik, mas mesmo aqui eles compraram em janeiro e estão prontos para competir pelo topo", declarou o técnico português.