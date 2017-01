Jogo Juventus x Milan ao vivo online pela Copa Itália 2016/2017

Atualiza o conteúdo

O árbitro da partida será Massimiliano Irrati, italiano de 37 anos.

O zagueiro Rugani revelou que a Juventus irá enfrentar esse duelo como uma revanche, ressaltando que os jogadores entrarão com esse pensamento: "Sem dúvida será uma revanche contra o Milan. As partidas no campeonato e em Doha nos deixaram com um gosto amargo na boca, por isso, queremos vencer absolutamente.", comentou.

O jogo será no moderníssimo Juventus Stadium, inaugurado em 2011 e com capacidade para 41.507 pessoas. Como de costume, deverá ter grande público para esse clássico do futebol italiano.

Em compensação, já poderá contar com o novo reforço Deulofeu, que ficará no banco de reservas.

Já no Milan, o treinador Vincenzo Montella terá alguns desfalques como: De Sciglio e Niang. O atacante francês está negociando sua saída e não será convocado.

O treinador da Juventus deverá mesclar alguns titulares e com isso, Buffon deve dar lugar a Neto no gol.

A Juventus muito provavelmente não poderá contar com o meio-campista Claudio Marchisio que não treinou nos últimos dias.

FIQUE DE OLHO: Gianluigi Donnarumma, goleiro do Milan: Nas duas partidas do Diavolo contra a Juventus nessa temporada, o goleiro de 17 anos se destacou em ambas com defesas que deram ao Milan a vitória no final do confronto. E nessa partida não será diferente, já que os donos da casa prometem um time ofensivo para apagar as derrotas sofridas.

FIQUE DE OLHO: Paulo Dybala, atacante da Juventus: O argentino vem se destacando depois de uma lesão sofrida no começo da temporada, mas o atacante perdeu o pênalti decisivo contra o Milan na Supercopa Italiana e por isso, estará com sede para se redimir frente a torcida juventina.

Já o treinador do Milan, Vincenzo Montella, salientou que o adversário tem um elenco muito qualificado, podendo mudar de esquema tático facilmente, mas diz 'torcer' para que a Juventus esteja com sede de vingança pelas duas derrotas na temporada: "Podem mudar de esquema tático, ou simplesmente manter o esquema com jogadores de outras características. Tomara que estejam com raiva, porque assim eles jogariam com menos lúcidos. Mas duvido muito, pois eles têm um time muito experiente. Queremos passar de fase.", falou.

Na entrevista coletiva, Massimiliano Allegri ressaltou a vontade da Juventus em passar de fase para tentar um terceiro título consecutivo, coisa inédita na Itália, mas afirmou ser uma partida muito difícil por conta do time equilibrado que o Milan tem: "Amanhã é um jogo de mata-mata. O resultado do Milan contra o Napoli não respeita o que se foi visto em campo, mas o futebol é assim. Devemos levar esse jogo a sério. Queremos levantar essa taça mais uma vez, pois ninguém conseguiu vencê-la três vezes seguidas. Será um jogo difícil, o Milan tem jogadores importantes e muito equilíbrio no meio de campo.", analisou.

No confronto pela turno da Serie A, o Diavolo também levou a melhor sobre a Vecchia Signora em jogo polêmico. O golaço do jovem Locatelli deu a vitória por 1 a 0, quebrando um jejum que durava quatro anos.

Na última vez que se enfrentaram, o Milan levou a melhor nos pênaltis, vencendo a Juventus por 4 a 3, depois de empate por 1 a 1. Suso e Chiellini anotaram naquele dia, mas Donnarumma foi decisivo pegando pênalti de Dybala.

O histórico de confrontos entre essas equipes é de muito equilíbrio, mas uma ligeira vantagem a favor da Juventus, que venceu 75 partidas, contra 58 do Milan, e ainda houve 67 empates, num total de 200 jogos.

Com cinco títulos na competição, o time quer alcançar a final novamente, já que perdeu pra própria Juventus na temporada passada.

O Milan eliminou na fase anterior o Torino, após vencer de virada por 2 a 1.

Atuais bicampeões da competição, a Vecchia Signora vai em busca de mais um título nacional.

A Juventus chegou a essa fase depois de vencer a Atalanta por 3 a 2, em casa.

