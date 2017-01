Juventus e Milan disputam terceiro clássico da temporada por vaga na semi da Copa Itália

No terceiro embate desta temporada, Juventus e Milan medem forças nesta quarta-feira (25), às 17h45 (de Brasília), em Turim. Diferente dos dois últimos confrontos – o primeiro pela Serie A, e o segundo, pela decisão da Supercopa Italiana –, a partida a ser disputada no Juventus Stadium vale vaga na semifinal da Copa Itália.

Líder isolada da liga italiana, a Juve chega ao clássico embalada após derrotar a Lazio no último domingo (22). Comandados por Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín, os bianconeri superaram os lazieli por 2 a 0, em casa. Já o Milan perdeu na última rodada da Serie A. Os atletas de Vincenzo Montella sucumbiram no San Siro, em Milão, diante do Napoli, que venceu o duelo por 2 a 1.

A Juve perdeu os dois últimos confrontos contra o Milan. No primeiro jogo, realizado em outubro do ano passado, o golaço do jovem Manuel Locatelli deu os três pontos aos milanistas. Dois meses mais tarde, o Milan voltaria a triunfar sobre a Vecchia Signora, mas dessa vez o gosto seria ainda melhor. Nos pênaltis, a agremiação de Milão superou o rival bianconero e levou a taça da Supercopa Italiana.

Quem passar no jogo desta quarta-feira irá enfrentar o Napoli na semifinal, cuja data dos jogos de ida e volta (única etapa que necessita de duas partidas) ainda não foi definida. O clube de Nápoles venceu a Fiorentina nessa terça-feira (24).

Allegri sinaliza mudanças na equipe que pega o Milan

Em entrevista coletiva nessa terça-feira (24), Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, confirmou mudanças na equipe que encara o Milan. Segundo o comandante, o rodízio será feito para preservar os jogadores, que têm atuado constantemente, de sobrecarga muscular.

“Vamos mudar alguns jogadores, porque jogamos uma partida muito tensa e física no domingo [contra a Lazio]. Amanhã [quarta-feira] à noite será uma final, e depois teremos um jogo com o Sassuolo no domingo. Todo mundo está disponível, então definitivamente haverá mudanças”, disse.

Com uma possível lesão muscular, o meio-campista Claudio Marchisio não treinou com o grupo nos últimos dias e é desfalque. Mario Lemina, meio-campista que disputou a Copa Africana de Nações com a seleção do Gabão, está com dores lombares, e também não pega o Milan.

A formação tática da equipe deve ser o 4-3-3. A defesa pode sofrer mudanças, mas deve ir a campo com Neto no gol; Barzagli ou Lichtsteiner na lateral direita, Bonucci e Chiellini na zaga, e Alex Sandro retorna à lateral esquerda após ficar afastado por causa de lesão. A trinca no meio-campo deve ser formada por Sturaro, Pjanic e Rincón. Já o poder de fogo fica a cargo de Cuadrado, Mandzukic e Dybala.

Deulofeu pronto para estrear pelo Milan

Principal reforço da janela de transferência de janeiro, o meia-atacante Gerard Deulofeu foi convocado pelo técnico Vincenzo Montella e pode fazer sua estreia pelo Milan nesta quarta-feira. O jogador, que chega ao clube milanês emprestado pelo Everton, marcou dois gols em seu primeiro treino em Milanello e estará à disposição no banco de reservas.

Por outro lado, o atacante M’Baye Niang parece estar com os dias contados no Milan. Sofrendo com críticas da torcida rossonera, o francês deve deixar o clube ainda neste mercado. Ele não foi convocado para o jogo contra a Juventus por estar negociando sua saída da agremiação. Genoa, Torino e clubes da Premier League têm interesse no atleta.

A exceção de Niang, Montella também não terá à disposição o meio-campista Riccardo Montolivo, que rompeu os ligamentos do joelho esquerdo em outubro do ano passado e só deverá retornar à equipe em abril. De resto, todos os jogadores estão aptos a entrarem em campo no Juventus Stadium.

A equipe que deve enfrentar a Juve tem Donnarumma no gol; Abate na lateral direita, Zapata ao lado de Romagnoli na zaga, e Calabria na lateral-esquerda. O trio de meio-campistas deve ser composto por Kucka, Locatelli e Bertolacci, à medida que Suso, Bacca e Bonaventura estão garantidos no ataque.

Em entrevista coletiva, Montella disse que não teme a “raiva” da Juventus. Afinal, o Milan venceu os dois últimos confrontos diante da Vecchia Signora, incluindo a Supercopa Italiana, em dezembro do ano passado. “Eu espero que eles estejam com raiva, porque quando você está com raiva, você está menos lúcido. Mas duvido que seja esse o caso, já que eles são muito experientes. Vamos tentar classificar”, afirmou.