Para tentar reerguer a carreira, meia Grenier fecha com a Roma

Sofrendo com lesões desde 2014, Grenier busca recomeço na Itália (Foto: Divulgação/AS Roma)

Encostado no Lyon, o meia Clément Grenier desembarcou em Roma, nessa sexta-feira (27), para concluir sua transferência ao time giallorosso. Após chegar ao aeroporto Fiumicino, localizado na capital italiana, o jogador de 26 anos posou para fotos com o cachecol da Roma. A oficialização como reforço romanista deve acontecer neste sábado (28), depois de o atleta ser aprovado nos exames médicos.

A imprensa italiana reporta que Grenier vai assinar contrato por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra fixado em € 3,5 milhões. Ainda de acordo com a mídia do Belpaese, o meia escolheu usar a camisa de número 7.

Grenier é cria das categorias de base do Lyon, clube cujo defendeu por oito anos. Chegou às divisões de base da agremiação francesa em 2002, e ascendeu à equipe profissional sete anos depois. Era tido como uma grande promessa do futebol francês, mas as lesões o impediram de executar todo o seu potencial.

Por exemplos, em 2014 o nome do jogador estava presente na lista final do técnico da Seleção Francesa, Didier Deschamps, para a Copa do Mundo realizada no Brasil. Uma contusão na virilha durante treino da França, entretanto, fez com que Grenier fosse cortado dez dias antes do início do Mundial.

Nesta temporada 2016/17, Grenier não foi titular em nenhum jogo pelo Lyon, tendo permanecido seis jogos no banco de suplentes. Na Roma, o francês irá brigar por posição com Daniele De Rossi, Rajda Nainggolan, Kevin Strootman, Leandro Paredes e Gerson.