Éder marca, Inter vence Pescara com facilidade e se aproxima das primeiras posições

Na tarde deste sábado (28), a Internazionale recebeu o Pescara no estádio Giuseppe Meazza, em partida válida pela 22° rodada da Serie A, e saiu vencedora com certa facilidade sobre o frágil adversário. O placar ficou em 3 a 0 para os nerazzurri. D'Ambrosio, Joao Mario e Éder marcaram os gols do triunfo.

O resultado levou a Inter para a quarta colocação na tabela de classificação, com 42 pontos, porém com dois jogos a mais que Lazio, quinta colocada, que tem 40 pontos. Já o Pescara continua amargando a penúltima posição, apenas com 10 pontos ganhos.

As equipes entram em campo novamente pelo Campeonato Italiano na semana que vem, no domingo (5). A equipe de Milão visita a líder Juventus, em Turim, no grande clássico da rodada. O Pescara, por sua vez, recebe a Lazio no estádio Adriatco e tenta sair de sua posição desconfortável.

Internazionale encaminha vitória já no primeiro tempo

Quando a bola rolou neste domingo para Internazionale e Pescara, ambas as equipes já tinham sus objetivos bem definidos. Os donos da cara tentariam sufocar os visitantes em busca de uma vitória sem sustos. Esses, por sua vez, tentariam suportar a pressão para sair com um ponto do Giuseppe Meazza. Porém, logo se viu que não seria uma missão fácil. Aos 13 minutos a Inter já chegava com perigo. Em ótimo cruzamento de Gagliardini, o brasileiro miranda cabeceou com perigo fazendo a bola passar perto do gol do rival.

A posse de bola seguiu no controle dos nerazzurri, que não demoraram para encontrar o caminho às redes. Aos 23 minutos, após cobrança de escanteio, D'Ambrosio apareceu livre e sem marcação nas costas da defesa adversária para arrematar ao gol e abrir o marcador. A Inter seguiu controlando o jogo, mas sem ameaçar muito. Isso até aos 43 minutos, quando Perisic fez ótimo cruzamento para João Mário em ótima finalização aumentar o marcador e praticamente já liquidar com a partida na primeira etapa.

Controle e paciência consolidam vitória da Inter

O segundo tempo se mostrou bem menos movimentado que o primeiro. Os visitantes se viram obrigados a partir para o ataque para tentar recuperar o placar adverso, porém a disparidade técnica não permitia qualquer chance clara aos Delfini.

A Inter apenas cadenciou a partida com muita calma, e ainda conseguiu matar o jogo aos 73 minutos. O brasileiro naturalizado italiano Éder aproveitou assistência de Mauro Icardi para bater de pé direito e mais uma vez balanças as redes do Pescara. Daí até o final de jogo, nada de mais importante aconteceu, e o placar se manteve igual.