Higuaín marca, Juventus derrota Sassuolo e dispara na liderança da Serie A

Neste domingo (29), em partida válida pela 22ª rodada da Serie A, a Juventus controlou o Sassuolo do início ao fim, no estádio Città del Tricolore, e não teve dificuldades para vencer. Com gols de Gonzalo Higuaín e outro de Sami Khedira, a Vecchia Signora bateu os neroverdi por 2 a 0 a disparou na liderança do campeonato.

Com a vitória, a Juve chegou aos 51 pontos, abrindo quatro de vantagem em relação à Roma, que possui um jogo a mais. Já o resultado agravou a situação do Sassuolo, que estacionou na 16ª colocação, com 24 pontos, mas o que conforta os neroverdi é a vantagem da zona de rebaixamento, que de 14 pontos caiu para 11.

Na próxima rodada, a Juventus irá enfrentar a Internazionale, no Juventus Stadium, no domingo (5/2). Já o Sassuolo, voltará a campo também no domingo para confrontar o Genoa, em Gênova.

Juventus domina Sassuolo e abre dois gols de vantagem

Mesmo jogando em casa, o Sassuolo não conseguiu impedir que a Juventus fosse superior nos primeiros 45 minutos. Os neroverdi tentaram ter paciência, mas encontraram dificuldades para conseguir chegar ao campo de ataque e organizar uma jogada com chances de gol. Enquanto isso, a Vecchia Signora não viu dificuldades para se infiltrar no campo de ataque e levar perigo a Consigli.

Tanto que logo aos nove minutos, a Juventus fez valer a pena sua superioridade. Em mais um dos ataques bianconeri, Mandzukic fez bela tabela com Alex Sandro e deixou o brasileiro em boas condições para cruzar na área pelo lado esquerdo do campo, o lateral cruzou rasteiro e Higuaín, bem posicionado, se desmarcou e ficou livre para mandar no gol e abrir o placar.

O primeiro gol da Vecchia Signora desorientou mais ainda a equipe do Sassuolo, e a Juventus aproveitou a fragilidade do seu adversário para anotar outro belo trabalhado gol. Aos 25 minutos, o zagueiro Paolo Cannavaro saiu jogando mal e perdeu a bola no campo de defesa, Higuaín iniciou o contra-ataque e cruzou rasteiro na área, Dybala deu um porta-luz providencial e deixou Khedira em ótimas condições para chutar, o alemão dominou e arrematou firme, sem chances para o goleiro do Sassuolo.

Foto: Giuseppe Bellini/Getty Images

Juventus segura resultado e sai com os três pontos

O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com a Juventus dominando e atacando com tudo a equipe do Sassuolo. Aos 54 minutos, a Vecchia Signora por muito pouco não fez o terceiro, com Dybala, arriscando de fora da área e acertando a trave do goleiro Consigli.

Em contrapartida, os neroverdi conseguiram pela primeira vez no jogo conseguir fazer Buffon trabalhar, não uma vez, mas duas. Politano aproveitou a vantagem dada pelo juiz após a entrada de Pjanic e chutou, Buffon espalmou, Matri aproveitou o rebote e chutou, e o goleiro de 39 anos estava lá para fazer outra defesa.

Eusebio Di Francesco, técnico do Sassuolo, colocou aos 60 minutos outros dois atacantes em sua equipe, fazendo os neroverdi irem para o tudo ou nada com quatro jogadores de frente. Mas a estratégia não funcionou, fazendo a frágil defesa do Sassuolo sofrer ainda mais com o bombardeio alvinegro. O goleiro Consigli precisou fazer boa defesa no chute de Higuaín para evitar o terceiro gol, fora as outras jogadas em que a Vecchia Signora não conseguiu acertar o alvo.

A Juventus a partir daí apenas segurou o resultado positivo. com muito toque de bola e mantendo a posse dela. O Sassuolo até tentou buscar o empate, até um gol de honra, mas não furou o bloqueio bianconero.