Montella lamenta nova derrota, critica segundo gol da Udinese e cita aprendizado

Google Plus

Montella falou de ingenuidade do Milan contra a Udinese (Foto: Dino Panato/Getty Images)

A mais nova derrota do Milan na temporada, de 2 a 1 contra a Udinese, foi ainda mais dolorida pela forma em que aconteceu. Após sair na frente no placar, a equipe permitiu a reação do adversário, sofreu um gol polêmico e, agora, permanece na sétima colocação da Serie A, a sete pontos de uma vaga na Uefa Champions League.

O técnico Vincenzo Montella, em entrevista ao canal Mediaset Premium, lamentou o resultado. "Se olharmos para o resultado, então parece ruim, mas temos de nos aprofundar", disse. "Quando estávamos com 1 a 0, tivemos a chance de encerrar o jogo. Os rapazes tiveram uma boa abordagem e concedemos um gol de uma forma realmente banal".

Foi a terceira derrota consecutiva da equipe. Na 21ª rodada do campeonato, caíram, em casa, para o Napoli. Na última quarta-feira (25), foram eliminados pela Juventus na Copa Itália. Nas três partidas, o mesmo resultado: 2 a 1.

Montella afirmou que, no segundo tempo, seus jogadores foram "ingênuos". E criticou o gol da virada bianconeri. "A situação de De Paul acrescentou insulto à lesão. Além de ser um cartão vermelho, acabamos por jogar com dez homens, com um jogador lesionado, e não tivemos tempo para fazer a substituição. O que você pode dizer sobre essa falta? Parecia um vermelho claro", afirmou.

O argentino Rodrigo de Paul cometeu uma falta no italiano Mattia de Sciglio. O lateral rossonero foi retirado de campo e, antes de ser substituído por Leonel Vangioni, a Udinese chegou ao segundo gol.

O treinador ainda relacionou o desempenho de sua equipe neste domingo (29) com o último encontro com a Juventus, destacando o aprendizado aos jovens do elenco. "Fizemos algo semelhante em Turim e você paga por isso a esse nível. Esperamos que isso ajude esses jovens jogadores a crescer e aprender", apontou.

O Milan volta a campo no próximo domingo (5), contra a Sampdoria, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo será em casa, no San Siro.