Napoli peca na pontaria e tropeça diante do Palermo em pleno San Paolo

Neste domingo (29), pelo último jogo da 22ª rodada da Serie A, o Napoli tropeçou com um empate em casa por 1 a 1 diante do Palermo. Os sicilianos saíram na frente do marcador com gol nos primeiros minutos, marcado por Nestorovski, enquanto os napolitanos empataram com Mertens na segunda etapa. A pontaria do time da casa estava descalibrada, e vários chances de gols foram desperdiçadas.

Com o resultado, o Napoli continuou na terceira posição, com 45 pontos, tirando um ponto de diferença para a vice-líder Roma, mas com a sensação de que, se vencida a partida, chegaria à vice-liderança da Serie A. Já o Palermo foi para 11 pontos e está na vice-lanterna, reduzindo para 10 pontos a distância para o 17º colocado Empoli.

Na próxima rodada, o Napoli vai a Emília-Romanha enfrentar o Bologna no sábado (4), ao passo que o Palermo tem duelo direto, no domingo (5), ante o Crotone, em casa.

Nestorovski dá um banho de água fria ao Napoli

O Napoli achou que seria um jogo fácil. Pois logo aos cinco minutos tomou um grande balde de água fria: em cruzamento na área de Rispoli, a zaga napolitana parou, e Nestorovski testou firme para o gol, sem chances para Reina, para marcar o gol da vantagem do Palermo na partida.

A partir daí, os napolitanos foram todos ao ataque: e logo no minuto seguinte, aos 7, em jogada pela esquerda de Hamsík, a bola passa por todo mundo, e Callejón completou por cima do gol. E minutos depois, começava o show de Posavec: o goleiro sérvio fez grande defesa aos 11, em chute rasteiro no canto esquerdo de Mertens, que Posavec fez grande defesa.

Outra vez que o sérvio salvou os rosaneri foi aos 27, em chute cruzado do mesmo Mertens vindo da direita. E mesmo com a pressão napolitana na primeira etapa, o Palermo se segurou e terminou-a na frente.

Mertens marca, mas o Napoli não leva

Posavec continuava inspirado na segunda etapa. E logo aos três minutos, fez nova grande defesa em chute de Mertens de fora da área. Outra boa chance foi aos 13 minutos, em tentativa de cobertura de Insigne da esquerda, mas novamente Posavec salvou tudo.

Com a pressão napolitana, muitos tinham a sensação de que o gol sairia a qualquer momento, mas não imaginariam que, aos 22 minutos, em chute fraco de Mertens após receber de Zielinski na entrada da área, a bola entraria pelo meio das pernas de Posavec, e o empate napolitano seria consumado.

Àquela altura do jogo, Maurizio Sarri já havia colocado Pavoletti, configurando a equipe napolitana em um 4-2-4, enquanto a equipe do recém-chegado treinador uruguaio Diego López se fechava como podia. E aos poucos, Posavec voltaria ao "normal", como aos 31, em chute de fora da área de Zielinski, que o sérvio defenderia de mão trocada. Aos 36, nova grande defesa do goleiro rosanero, em chute cruzado de Callejón, que o arqueiro defenderia com os pés.

Os napolitanos continuariam no "abafa" em busca do gol. Enquanto aos 45 minutos, o Palermo perderia um jogador, após a entrada violenta de Goldaniga em Mertens, que lhe rendeu o cartão vermelho dado pelo árbitro Domenico Celi.

O Napoli teria uma boa chance aos 48 minutos, quando em cruzamento na área, a bola sobra pra Insigne na esquerda, que, de carrinho, toca mal, e não consegue tocar pra marcar o gol da virada. Com o apito final, vaias no San Paolo pelos pontos perdidos.