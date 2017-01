Spalletti critica arbitragem após derrota da Roma, mas admite: "Faltou um pouco de maturidade"

Google Plus

Foto: Paolo Rattini/Getty Images

A derrota por 3 a 2 para a Sampdoria, depois de ceder o empate em duas oportunidades, levando a virada na última delas, deixou a Roma quatro pontos atrás da líder Juventus, ainda que os bianconeri tenham um jogo a menos na Serie A. Após o fim da partida, no entanto, o treinador romanista Luciano Spalletti reclamou de um lance que poderia ter mudado a história da partida.

O atacante Edin Dzeko foi derrubado dentro da área e os romanistas reclamaram a marcação da penalidade máxima. No entanto, a jogada foi parada com um impedimento sendo assinalado. Para Spalletti, houve desatenção do árbitro e de seus auxiliares.

"Ele não estava impedido. Não tem muito o que dizer, porque foi uma situação complicada, mas os árbitros ficaram distraídos e interpretaram a movimentação de maneira errada. Ele estava um metro e meio atrás da linha. Isso deveria ser fácil para o bandeira", afirmou o técnico.

Além disso, o italiano criticou a postura da própria equipe, ressaltando uma falta de maturidade para manter-se à frente do placar. Apesar disso, fez ressalvas e elogiou a atuação de seus comandados no segundo tempo.

"Faltou um pouco de maturidade. A Sampdoria nos pressionou bastante no primeiro tempo, com um ritmo acelerado. Deveríamos ter mantido a posse de bola e feito eles correrem atrás dela, mas não conseguimos. No segundo tempo voltamos melhor e tivemos o jogo na mão, fora os três minutos em que levamos os gols", declarou.

Frustrado com a derrota, Spalletti fez uma breve análise da partida, elogiando o gol do atacante Muriel, da Samp, em cobrança de falta.

"Nossa defesa não se movimentou tão mal. Só que com toda a densidade do meio-campo da Sampdoria, estávamos lentos para ler algumas bolas enfiadas e sofremos as consequências. A cobrança de falta de Muriel foi um míssil e também desviou, então não tínhamos muito o que fazer. Tivemos a chance de conseguir os pontos, mas jogamo-los fora", encerrou.