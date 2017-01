Fiorentina oficializa contratação de Riccardo Saponara, ex-Milan e Empoli

Google Plus

Foto: Divulgação/Fiorentina

Reforçando o setor de meio-campo e visando seu retorno a zona de classificação às próximas competições europeias, a Fiorentina anunciou na manhã desse domingo (29) a contratação de Riccardo Saponara. O atleta que pertence ao Empoli chega por empréstimo de um ano e meio, com a obrigação de compra ao final do contrato. O negócio envolveu aproximadamente € 10 milhões.

Saponara realizou exames médicos na manhã desse domingo e já acompanhou seus novos companheiros no empate com o Genoa em 3 a 3 no Artemio Franchi, válido pela 22ª rodada da Serie A. Em entrevista à Viola TV, o meia falou de suas expectativas para este novo desafio em sua carreira.

"Tudo aconteceu muito rápido e eu estou muito empolgado para acelerar minha preparação, para estar a disposição e finalmente estrear. Eu não vejo a hora de vestir essa camisa, hoje estive no estádio para torcer pela equipe. A qualidade técnica é certamente a coisa mais importante. Assim que eu soube desta oportunidade não pensei duas vezes. Não há nada demais na escolha do número 21, vi a lista de camisas disponíveis e foi a primeira que me veio à mente", disse Riccardo.

Jogador viu das arquibancadas o empate da Fiore diante do Genoa (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

Riccardo Saponara tem 25 anos e foi revelado pelo Ravenna, clube da região da Emília-Romanha. Em 2009 obteve sua primeira passagem pelo Empoli, onde ficou por quatro temporadas. Destaque principalmente por sua capacidade de marcação, Saponara chamou a atenção de grandes clubes italianos.

Em 2013, transferiu-se para o Milan, chegando para suprir a ausência de Antonio Nocerino no meio-campo. Durante suas duas temporadas em Milão, Riccardo não correspondeu as expectativas, jogando apenas oito partidas. Por € 4 milhões de euros, o Empoli acertou o retorno de Saponara em 2015. Nesta temporada, o meia disputou 19 partidas e balançou as redes em duas oportunidades.

Atualmente na oitava colocação da Serie A com 34 pontos, a Fiorentina tenta se aproximar da zona de Uefa Europa League no próximo domingo (5), quando visita a vice-líder Roma no Estádio Olímpico.