Embalada, Internazionale recebe Lazio em busca de vaga na semi da Copa Itália

Nesta terça-feira (31), Internazionale e Lazio medem forças no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, às 17h45 (de Brasília), em partida válida pelas quartas de final da Copa Itália.

Os nerazzurri chegaram a essa fase depois de eliminarem o Bologna, na prorrogação, com uma vitória por 3 a 2, em Milão. Já os biancocelesti superaram o Genoa por 4 a 2 na fase anterior, em Roma. O vencedor desse duelo enfrenta o vitorioso da partida entre Roma e Cesena, partida a ser disputada nesta quarta-feira (1º).

Em seu último compromisso, a Inter bateu o Pescara por 3 a 0, chegou à sétima vitórias seguidas e ultrapassou a própria Lazio na tabela de classificação, já que a equipe da capital perdeu em casa para o Chievo por 1 a 0.

As duas equipes já se enfrentaram na temporada, que terminou com uma grande vitória da Internazionale por 3 a 0. Gols marcados por Éver Banega e Mauro Icardi (duas vezes).

Embalado, Internazionale quer chegar às semifinais

Depois de um começo de temporada muito ruim, os nerazzuri trocaram de treinador e os resultados começaram a aparecer. Já são sete vitórias consecutivas na Serie A, além dos triunfos na Copa Itália e na Europa League, no qual a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos.

Mas a sede de vitórias da Internazionale não terminou e agora, a equipe vai buscar mais um que lhe daria a classificação para as semifinais do torneio. Para isso, Stefano Pioli não deve mexer muito no time que vem atuando bem.

O artilheiro do time na temporada, Mauro Icardi, está confirmado no centro do ataque com Perisic, João Mario e Candreva logo atrás numa linha de três. No meio de campo, Kondogbia e Brozovic disputam uma vaga no time titular para atuar ao lado do recém-chegado Gagliardini.

Na defesa, Murillo e Miranda devem compor o miolo de zaga, até pela saída de Ranocchia que foi para o Hull City por empréstimo. Nas laterais devem ser confirmados D'Ambrosio e Ansaldi com Carizzo no gol.

O treinador Stefano Pioli, reconheceu que sua equipe está confiante por conta das vitórias em sequencias, mas ressalta que os seus jogadores precisarão manter a regularidade taticamente e tecnicamente durante todo o jogo para sair com a classificação e espera um Giuseppe Meazza lotado.

"A Lazio está fazendo um bom campeonato e obviamente têm bons valores. Teremos que colocar em campo o máximo potencial. É claro que as vitórias trazem confiança ao grupo, mas em alguns jogos sofremos bastante no primeiro tempo. Por isso, será preciso uma Inter tecnicamente e taticamente bem durante todo o jogo. San Siro cheio? É o que eu espero, quanto mais torcedores nos apoiando, melhor pra nós", destacou o italiano, de 51 anos.

Lazio quer esquecer derrotas e garantir vaga na próxima fase

Com duas derrotas nas rodadas passadas da Serie A, a equipe de Simone Inzaghi perdeu um pouco o contato com a luta pela Champions League e permitiu a chegada de pretendentes na luta pela Europa League. Por isso, a Lazio deve ir com time completo para esse duelo importante.

Entretanto, o treinador terá um desfalque importante, do meia Milinkovic-Savic que se lesionou na partida anterior. O atacante Keità retornou da sua participação na Copa da África, mas também está fora do duelo. Em compensação, o capitão Lucas Biglia que teve uma acalorada discussão com um torcedor no último sábado, está mais do que confirmado no meio de campo biancocelesti. No mais, deverá atuar o mesmo time que vem jogando com mais frequência.

Na tradicional entrevista coletiva, Inzaghi indicou que deve mesmo usar a melhor formação possível, elogiou bastante a Internazionale por conta de sua sequencia impressionante e afirmou que a Lazio precisará jogar quase que perfeitamente para conseguir a vitória.

"É normal que uma derrota deixe o ambiente triste, mas eu disse aos meus jogadores que eles fizeram bem e deram tudo. O Chievo é passado, agora devemos pensar somente na Inter. É um jogo que deveremos ter o mesmo empenho da partida anterior, mas com muito mais eficácia, resumindo, precisamos de uma partida perfeita", comentou o jovem treinador, de 40 anos.