Inter age rápido após perder Ranocchia e contrata zagueiro Sainsbury, ex-Jiangsu Suning

Foto: Getty Images

Não demorou muito para que a Internazionale achasse o substituto de Andrea Ranocchia, que foi emprestado ao Hull City, da Inglaterra. Os nerazzurri aproveitaram o último dia do mercado de transferências para contratar por empréstimo o zagueiro australiano Trent Sainsbury, que estava defendendo o Jiangsu Suning, da China. O vínculo do jogador será até o final da temporada.

Sainsbury é zagueiro de confiança da seleção australiana e era titular absoluto no Jiangsu Suning. Aos 25 anos, ele também pode atuar na lateral direita, mas o jovem atleta será reserva na Internazionale, já que Gary Medel e Miranda são titulares absolutos na equipe comandada por Stefano Pioli, e o australiano chegou para substituir Ranocchia,que também era suplente.

No futebol chinês, Sainsbury entrou em campo 38 vezes e marcou dois gols, levando sua equipe ao vice-campeonato da Super League chinesa, a elite do futebol da China. Por lá, o australiano atuava junto com os brasileiros Ramires, Alex Teixeira, Sammir e Jô.

O jogador de 25 anos foi revelado pelo Perth Glory, da Austrália, tendo passagens por Central Coast, também da Austrália, Zwolle, da Holanda e por fim, Jiangsu Suning. Pela seleção australiana, o zagueiro atuou em 21 jogos e marcou três gols. Sainsbury irá ter como companheiros de posição Miranda, Medel, Jeison Murillo e Marco Andreolli.

A Internazionale ocupa a quarta colocação da Serie A com 42 pontos, vem vivendo uma grande fase no campeonato italiano. Os nerazzurri possuem nove jogos de invencibilidade e poderá alcançar seu décimo jogo nesta terça-feira (31) ao enfrentar a Lazio, no Giuseppe Meazza, pela Copa Itália. Caso vença, a equipe milanista irá avançar para as semifinais e esperará o vencedor do jogo entre Roma e Cesena.

O australiano deverá estar disponível no jogo contra a Juventus, em Turim, neste próximo domingo (5), pela 23ª rodada da Serie A.