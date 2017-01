Após se destacar no Crotone, atacante Palladino é contratado pelo Genoa

Foto: Getty Images

Um dos grandes destaques da equipe do Crotone, Raffaele Palladino, deixou os squali e assinou com o Genoa nesta terça-feira (31), último dia da janela de transferências europeias. Essa será a segunda passagem do jogador de 32 anos pela equipe genovesa, na qual atuou de 2008 até 2011.

A negociação foi confirmada através do site oficial do Genoa, que divulgou um comunicado dando as boas vindas ao atleta: "Genoa Cricket and Football Club anuncia a assinatura definitiva do atacante Raffaele Palladino do FC Crotone. Palladino fez sua primeira sessão de treinamento com seus novos companheiros esta manhã sob as ordens do treinador Ivan Juric", dizia a nota.

Palladino chegou ao Crotone na temporada 2015/16, após o Parma ter falido e caído para a Serie D do calcio. Rapidamente, o atacante virou o grande nome da equipe rossoblu e foi um dos destaques do elenco que levou o clube calabrês pela primeira vez a elite do futebol italiano.

Palladino realizou 22 jogos e marcou quatro gols. Na Serie A, apesar da campanha dos squali não ser das melhores, o jogador foi quem marcou o primeiro gol da história do Crotone na principal divisão da Itália, contra justamente o Genoa, na derrota por 3 a 1.

A equipe genovesa desembolsou cerca de 250 mil euros para contar com Palladino, que retornará ao Genoa depois de sete anos. Em sua primeira passagem pelo rossoblu, o atacante foi contratado da Juventus por cinco milhões de euros, atuou em 59 jogos e marcou sete gols. Desta vez mais experiente, Palladino poderá ter uma passagem bem melhor do que a primeira. Terá como concorrentes os atacantes Giovanni Simeone, Goran Pandev e Mauricio Pinilla.

Revelado pela Juventus, Palladino tem passagens por Benevento, Salernitana, Livorno, Genoa, Parma e Crotone. Jogou três jogos pela seleção principal da Itália, entre 2007 até 2009.