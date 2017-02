Pioli lamenta eliminação da Inter na Copa Itália: "Nos faltou sorte"

Foto: Emílio Andreoli/Getty Images

Em mais um confronto equilibrado pela Copa Itália, a Lazio venceu a Internazionale na tarde dessa terça-feira (31) por 2 a 1 no Giuseppe Meazza, garantindo sua vaga às semifinais da competição. Felipe Anderson e Lucas Biglia marcaram para a equipe da capital; Brozovic descontou para os donos da casa. Na próxima fase, a Celeste encara o vencedor de Roma e Cesena, que se enfrentam nesta quarta-feira (1º) no Estádio Olímpico de Roma.

A eliminação também pôs fim à invencibilidade de nove partidas da Inter neste temporada. Após a derrota, o comandante Stefano Pioli lamentou o resultado e afirmou que a expulsão do zagueiro Miranda dificultou ainda mais a missão de sua equipe que tentou até o fim correr atrás do empate.

"Perdemos justamente o jogo que não poderia ser perdido. Cometemos também alguns erros que não estamos acostumados a cometer, mas times grandes sabem como recuperar e consertar as coisas quando elas não funcionam. Vamos nos reerguer porque estou plenamente convencido de que sou um treinador de time grande. Não esperávamos a eliminação, mas vamos trabalhar ainda mais. Sabemos da qualidade do nosso próximo adversário", declarou.

"Começamos muito bem a partida, muito melhor do que o jogo contra eles na Serie A, mas então nós cometemos uma falha grave de concentração e nos custou muito caro. Cometemos alguns outros erros, mas ainda tínhamos 11 jogadores dentro de campo, era uma chance de voltar ao jogo. Os jogadores se esforçaram ao máximo e devemos aplaudi-los. Temos que cuidar de alguns fatores pequenos. Marcamos quando nós estivemos bem posicionados. Não se discute a qualidade de Mauro Icardi, mas para mim este era um jogo para Rodrigo Palacio. O desempenho do atacante é muito influenciado pela partida dos outros atletas", acrescentou.

"Quando dominamos o meio de campo, quando estávamos perto da área adversária, fomos extremamente perigosos. Eu sabia que tínhamos um banco forte, com jogadores que estão sempre prontos para entrar e decidir, mas depois de nossas mudanças fiamos com 10 jogadores. Ainda assim, nossos esforços foram válidos e podem ser levados como lição para o restante da temporada", concluiu.

Eliminado na Uefa Europa League, e agora eliminado da Copa Itália, a Internazionale concentra todas as suas forças no restante desta jornada para buscar uma vaga na próxima Uefa Champions League. Os comandados de Pioli ocupam atualmente a quarta colocação da Serie A, apenas três pontos atrás do Napoli, primeira equipe do G-3. No próximo domingo (5), o clube nerazzurro encara ninguém menos que a líder Juventus, em Turim.