Destaque do Milan, Bonaventura passa por cirurgia e está fora da temporada

Bonaventura não volta a jogar nesta temporada (Foto: Dino Panato/Getty Images)

A temporada 2016/17 acabou para Giacomo Bonaventura. Em nota oficial, o Milan confirmou nesta quarta-feira (1º) que o meia passou por procedimento cirúrgico em Turku, na Finlândia, após lesionar o tendão longo do adutor esquerdo no jogo do último domingo (29), contra a Udinese, pela Serie A. O tempo estimado para a recuperação é de quatro meses, fazendo o jogador perder o restante da temporada.

“AC Milan comunica que Giacomo Bonaventura foi submetido a uma cirurgia em Turku, na Finlândia, realizada pelo professor Sakari Orava e acompanhado pelo diretor médico do Milan, Rodolfo Tavana. A cirurgia foi necessária por causa da separação completa do tendão longo do adutor esquerdo, e da separação parcial dos tendões do oblíquo interno e externo. Os tendões foram todos reconectados ao osso. O cirurgião Orava ficou satisfeito com o resultado da cirurgia. O tempo de recuperação será de quatro meses, a menos que surja complicações”, dizia o comunicado, no site oficial do Milan.

Bonaventura se lesionou no último jogo do Milan, contra a Udinese, ao levantar a perna esquerda para tentar cortar um cruzamento. aterrissagem ao gramado, o camisa 5 rossonero sentiu a contusão e precisou deixar o campo aos 27 minutos do primeiro tempo. O atacante espanhol Gerard Deulofeu entrou em seu lugar.

Sem Bonaventura, o técnico do Milan, Vincenzo Montella, precisará quebrar a cabeça para encontrar um substituto. Isso porque ‘Jack’ era um dos principais jogadores do elenco e um dos mais versáteis, podendo atuar tanto no meio-campo quanto nas pontas do ataque. Como o italiano vinha jogando como ponta-esquerda do trio de ataque, Deulofeu e Lucas Ocampos, ambos contratados no mercado de transferências de janeiro, devem brigar pela vaga.

No departamento médico do Milan, Bonaventura se juntará ao meio-campista Riccardo Montolivo (recupera-se de cirurgia após romper os ligamentos do joelho esquerdo), ao lateral-direito Davide Calabria (problema muscular na coxa esquerda) e ao lateral-direito/esquerdo Mattia De Sciglio (entorse no tornozelo direito).

Nesta temporada, Bonaventura disputou 22 jogos, marcou cinco gols e forneceu duas assistências para seus companheiros.