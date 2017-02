Roma sofre, mas vence Cesena e fará dérbi contra a Lazio na semi da Copa Itália

No sofrimento, a Roma venceu o Cesena nesta quarta-feira (1º), no Estádio Olímpico, e se classificou às semifinais da Copa Itália. O time romano saiu na frente, com gol de Dzeko, mas Garritano empatou para os visitantes logo em depois, aproveitando falha do goleiro brasileiro Alisson. Aos 50 minutos do segundo tempo, entretanto, Totti guardou de pênalti e deu o triunfo à equipe da casa.

Agora, a Roma fará o tradicional Derby della Capitale contra a arquirrival Lazio, que superou a Internazionale em pleno Giuseppe Meazza nessa terça-feira (31). Única fase com jogos de ida e volta, as semifinais entre Lazio e Roma serão disputadas nos dias 28 de fevereiro e 4 de abril.

Cesena é ousado, mas perde nos acréscimos do segundo tempo

Ousado, o Cesena não se intimidou por estar jogando no Estádio Olímpico e partiu para cima. Koné, aos 24 minutos, chegou a carimbar a trave. Três minutos depois, Alejandro Rodriguez cabeceou firme em direção ao ângulo de Alisson, mas o goleiro da Roma espalmou para a linha de fundo.

No segundo tempo, o time da capital melhorou e igualou as chances de gol. Nainggolan experimentou de fora da área no início da segunda etapa, mas viu o goleiro do Cesena fazer a defesa.

Aos 68 minutos, a Roma tirou o zero do placar. Nainggolan começou a jogada, El Shaarawy tocou para o meio da área, e Dzeko não perdoou. A vantagem giallorossa, porém, durou pouco. Afinal, o meio-campista Garritano aproveitou erro de Alisson, que trombou em Manolas e soltou a bola no ar, para empatar o duelo.

Quando o duelo caminharia para a prorrogação, o meio-campista Strootman colidiu com o goleiro Agliardi e o árbitro apontou para a marca da cal. Totti foi para a cobrança e não desperdiçou, dando a vitória à Roma aos 50 minutos do segundo tempo.