Após vitória diante do Cesena, Spalletti lamenta gols perdidos e elogia Totti

Foto: Getty Images

Nesta quarta-feira (1), no estádio Olímpico, a Roma sofreu mas conseguiu vencer a equipe do Cesena, por 2 a 1. Com este resultado positivo, a equipe da capital avançou para as semifinais da Copa Itália e irá protagonizar o Derby della Capitale, diante da Lazio. Em entrevista à Rai Sports, o técnico giallorosso, Luciano Spalletti, comentou sobre a vitória romana, além de ter elogiado o veterano Francesco Totti.

"Vou tentar ser o mais honesto possível. Na minha opinião foi pênalti, mas se eles tivessem dado isso contra mim, eu iria ficar com muita raiva. Não nos foi dado um no domingo e que foi um pênalti", disse o treinador, afirmando que o pênalti sofrido por Kevin Strootman de fato aconteceu, contrariando algumas opiniões de que não havia sido absolutamente nada.

"Quando você joga esses jogos contra este tipo de adversário, quase sempre acaba assim. Tentei nos últimos dias avisar o time, lembrando-lhes que o Cesena já havia nocauteado duas equipes da Serie A. Eu mudei as coisas para garantir que eles haviam entendido a mensagem, e nada", comentou Spalletti que avisou seus jogadores sobre os perigos que o Cesena poderia apresentar. "Estávamos jogando um futebol decente, não foi terrível, mas a vontade e o ritmo do Cesena nos causaram problemas. No segundo tempo, desperdiçamos algumas chances que poderiam ter facilitado", relembrou.

Já nos acréscimos do fim da partida, Francesco Totti converteu o pênalti sofrido por Strootman e deu a classificação para a Roma. Visto isso, o técnico Luciano Spalletti elogiou o veterano jogador.

"Se Totti jogar no treino, no jardim com o seu filho ou numa quartas-de-final da Copa Itália, ele procura sempre o momento de magia. Ele é o Muhammed Ali de futebol, ele sempre vai para o golpe de nocaute", concluiu o treinador, que claramente comparou Totti a um dos maiores pugilista de todos os tempos, Muhammad Ali.

A Roma volta aos gramados nesta próxima terça-feira (7), quando irá enfrentar a Fiorentina, no estádio Olímpico, em jogo válido pela 23ª rodada da Serie A 2016/17.