"Foi um dos pênaltis onde estive mais pressionado", revela Totti após vitória da Roma

Totti foi decisivo mais uma vez (Foto: Paolo Bruno / Getty Images)

Francesco Totti é, sem sombra de dúvidas, um dos jogadores com mais experiência em todo o futebol italiano. Em 2017, o camisa 10 da Roma completa 25 anos atuando na Serie A. Ainda assim, o Capitano afirmou que sentiu uma pressão acima do normal na partida contra o Cesena, nesta quarta-feira, pela Copa Itália. Vencida pela Roma por 2 a 1, com gol de Totti já nos acréscimos da segunda etapa, a partida foi tensa até os últimos instantes, mas os giallorossi avançaram às semi-finais da competição da mesma maneira.

Decisivo, o italiano revelou que não estava tranquilo no momento da cobrança da penalidade máxima: "Eu senti muita pressão. Foi um dos pênaltis em que eu estive mais pressionado na minha carreira. Eu torci para não errar, tinha muita responsabilidade", afirma Totti, que ressalta o estado físico dos jogadores romanistas. Segundo o capitão, seus companheiros sofreriam com uma possível prorrogação: "Eu não sei o que poderia acontecer se o jogo fosse para a prorrogação, principalmente porque quatro ou cinco dos nossos estavam com câimbras. O mais importante para marcar o gol foi estar focado, ter firmeza e certeza de tudo que eu estava fazendo", revelou.

Totti também fez questão de deixar de lado qualquer dúvida sobre a marcação da penalidade, garantindo que houve pênalti sobre Kevin Strootman: "Claramente foi pênalti. Kevin chegou na bola antes do goleiro e ele o derrubou", disse o atacante, que também comentou sobre a semi-final contra a Lazio, principal rival da Roma: "Estamos entre os últimos quatro e esperamos chegar até a final. Não estamos pensando no próximo confronto como um derby, mas sim como uma semi-final como todas as outras. Vamos tentar chegar e jogar bem", afirma Il Capitano. Vale lembrar que o duelo das semi-finais reedita a final da Copa Itália na temporada 2012/13, que acabou vencida pelos laziali por 1 a 0, com gol de Senad Lulic.