Presidente do Torino nega saída de Hart e garante permanência de Belotti

No último dia da janela de transferências, na terça-feira (31) passada, o Torino contratou o goleiro Vanja Milinković-Savić, de apenas 19 anos, que estava no Lechia Gdańsk, da Polônia. De acordo com a imprensa italiana, a chegada do sérvio poderia indicar uma possível saída do inglês Joe Hart, que está emprestado ao Toro pelo Manchester City. Contudo, o presidente do il Toro, Urbano Cairo, negou nesta quinta-feira (2) que Hart deixará o clube.

O mandatário revelou que irá negociar a permanência de Hart no Torino após o término de seu contrato de empréstimo junto ao City. "Nada foi decidido ainda. Quando seu empréstimo expirar, teremos que conversar com o City. Milinkovic-Savic tem 19 anos, se Mihajlovic vê-lo como o Donnarumma, ele pode optar por se concentrar nele como titular", declarou Cairo.

"Sobre o Joe Hart, nada é decidido ainda, porém, vamos discutir isso com ele e o clube, veremos quais são as condições. Nada é definido deste ponto de vista", avisou o presidente.

O chefão do Torino não escapou das perguntas sobre a permanência do atacante Andrea Belotti, que, segundo os rumores na imprensa italiana, o atacante deixaria a equipe granata caso ficassem de fora das competições internacionais. Urbano Cairo, entretanto, avisou que ele só sai se 100 milhões de euros cair no caixa bancário do clube.

"Temos um contrato com Belotti até 2021 e a cláusula de liberação diz que quando ele sair €100 milhões chegarão. Não existe nenhum acordo escrito ou verbal de que o vendamos se não formos para a Europa League", revelou o presidente. "Ele é uma pessoa de topo, bem como um jogador sensacional e ele será o protagonista para nós chegarmos à Europa League, este ano ou no próximo. Estes são os fatos", concluiu.

O Torino volta a campo neste próximo domingo (5), quando enfrentará o Empoli, fora de casa, em partida válida pela 23ª rodada da Serie A. A equipe de Turim ocupa a nona colocação, com 31 pontos.