Técnico do Bologna, Donadoni crê na vitória em jogo difícil contra Napoli

Foto: Getty Images

Na coletiva de imprensa nesta sexta-feira (3) que antecede a partida entre Bologna e Napoli, o técnico rossoblu, Roberto Donadoni, falou sobre suas expectativas sobre o difícil jogo que será realizado no sábado (4). O comandante enfatizou que se sua equipe quiser vencer, precisará respeitar os partenoppei, além de ter muita convicção durante os 90 minutos. Donadoni ainda comentou sobre dois ex-jogadores seus que estão a serviço de Maurizio Sarri, no Napoli.

"O jogo será certamente diferente daquele do ano passado, os jogadores são diferentes. Napoli é um adversário de alto nível, que está obtendo ótimos resultados, temos de ser compactos e agressivos, de outra forma é difícil colocá-los em dificuldade", disse Donadoni, relembrando da vitória do Bologna por 3 a 2 sobre os napolitanos em 2016. O treinador rossoblu ainda continuou o raciocínio: "Temos de respeitar o seu escudo, mas acreditamos que podemos ter o controle em campo campo. Mesmo a frente do placar vamos brigar pelo resultado, ficaremos mais trânquilos se tivermos seis ou sete gols em vantagem", brincou o comandante.

O Bologna de Donadoni terão que enfrentar dois jogadores que foram importantes ao clube na temporada passada, Emanuele Giaccherini e o polêmico Amadou Diawara: "Os discursos de boas-vindas não me interessam. Para mim, é essencial que o aspecto desportivo exista; mas cada um de nós faz escolhas, e é responsável por elas. O que eles fizeram aqui com a gente foi muito importante, as relações eram boas, isso é o que conta", disse Donadoni.

Para encerrar, o treinador rossoblu falou da sua equipe e respondeu se Simone Verdi irá voltar a equipe titular, e se a nova contratação, Bruno Petkovic poderá estrear: "Estamos em um período positivo, porém, cometemos erros que muitas vezes não são perdoados e amanhã teremos de ter muito cuidado. Verdi esteve ausente por muito tempo, você precisa de tempo, levou um duro golpe no tornozelo, mas está perto de voltar à jogar 90 minutos, já Petkovic está adquirindo a mentalidade certa, não é simples, porque se trata de uma divisão diferente, mas espero usá-lo o mais rapidamente possível", concluiu.

A equipe do Bologna ocupa a 12ª colocação com 27 pontos. Caso vença o Napoli e dependendo de outros resultados, poderá terminar esta rodada na 10ª posição. O jogo diante dos Partenoppei será realizada no estádio Renato Dall'Ara, em Bologna, válida pela 23ª rodada da Serie A 2016/17.